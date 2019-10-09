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Üretici bilgilendirme ve eğitim toplantıları

Üretici bilgilendirme ve eğitim toplantıları
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Süt hijyeni (bakteri, somatik hücre sayısı) ve E-SUTEK üyelik başvurusu ile ilgili bölgesel üretici bilgilendirme ve eğitim toplantıları  başladı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK tarafından düzenlenen eğitim toplantısının ilki dün Dilekkaya’da yer aldı. Eğitim toplantısına, bölge üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

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