Üreticiler hükümete seslendi: “Bizi avcılarla karşı karşıya bırakmayın”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, avcıların bahçelerine girmesine karşı olduklarını vurgulayarak, İçişleri Bakanı’nın bu konuda gerekli önlemleri almasını istedi.
Akçın, yazılı açıklamasında hükümete, “Üreticileri avcılarla karşı karşıya bırakmayın” diyerek seslendi.
Geçtiğimiz yıllarda avlanmaya açılan bahçelerde vurulanlar olduğunu, bazı evlerin camlarının kırıldığını; köpeklerin sulama lastiklerine zarar verdiğini söyleyen Akçın, bu konuda üreticilerden yüzlerce şikayet olduğunu kaydetti.