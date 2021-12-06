Üreticilere duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik LTD. 2021-2022 narenciye sezonunda ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticiler için duyuru yayınladı.
Duyuruda ayrıca, Greyfrut üreticilerinin ürünlerinin Cypfruvex sıkma (usare) tesislerinde değerlendirmek üzere bin 600 TL/ Ton fiyattan dalında ürün alınacağı belirtildi.
Limon üreticilerinin ürünlerinin Cypfruvex tesislerinde değerlendirmek üzere bin 200 TL/Ton fiyattan dalında ürün alınacağı da belirtilen duyuruda, ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticilerin şirkete telefon ile veya şahsen müracaat edebilecekleri bildirildi.