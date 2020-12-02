Üretim merkezi genel kurulu gerçekleştirildi

Üretim Merkezi (Üretim Sokağı Kültür Merkezi Derneği) 4. Olağan Genel Kurul toplantısı cumartesi günü dernek lokali Koyu Kırmızı Kitap Cafe’de yapıldı.

Üretim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, dernek başkanlığına Merve Özekinci, Yönetim Kuruluna Cavit Dereli, Fahri Haşimoğulları, Aysun Kılıvan ve Yavuz Tamakan, Denetleme Kuruluna ise Yusuf Alkım, Salih Uyguroğlu, Abdulkadir Sidal oybirliği ile seçildi.

Genel Kurul’da ayrıca yeni dönemdeki çalışmalar ele alınarak müzik atölyesi, hukuk atölyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi, resim ve el sanatları atölyesi, sinema atölyesi ve ekoloji atölyelerinin oluşturulması kararı alındı.