Usar Lefkoşa Surlar İçinde kitle toplantısına katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıklanan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Surlariçi’nde kitle toplantısı düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Surlariçi (Doğu) Ocak Örgütü’nde düzenlenen halka buluşma etkinliğinde İncirli'ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

Sıla Usar İncirli, konuşmasında ilk kitlesel toplantılarını Surlariçi’nde gerçekleştirdiklerini belirtti ve Lefkoşa’nın yıllardır çok ihmal edildiğini ileri sürdü.

Sıla Usar İncirli, ilk kitlesel toplantılarını, Surlariçi’nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Kitlenin ışığının, karanlık Lefkoşa’yı aydınlatacağını kaydeden Usar İncirli, “Bu geceden sonra, bizim buradaki ışığımız, tüm Lefkoşa’ya yayılacak” ifadelerini kullandı. Nerede doğmuş olursa olsun, Lefkoşa’da yaşayan herkesin, kendileri için Lefkoşalı olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, memleketin uzunca bir süredir çok kötü yönetildiğini savundu. Anayasa ve yasa tanımayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu ileri süren Usar İncirli, “Kendilerinden olmayana yaşam hakkı vermeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Yerel seçimlerin, sadece basit bir yerel seçim olarak düşünülmemesi gerektiğine de dikkat çeken Usar İncirli, “Bu ülkeyi kötü yönetenleri sarsacak olan gün, 25 Aralık günüdür. En büyük sarsıntı da 25 Aralık’ta Lefkoşa’daki sandıklardan çıkacak sonuçtur” dedi. Lefkoşa’nın yıllardır çok ihmal edilmiş bir durumda olduğunu savunan Usar İncirli, Lefkoşa’nın, insanından kopmuş bir halde olduğunu kaydetti. Usar İncirli, bir yerden bir yere gitmenin, Lefkoşalılar için çok büyük zaman ve para kaybı olduğunu belirtti. Toplu ulaşımın tekrardan hayata geçmesi için projelerini hazırladıklarını belirten Usar İncirli, alternatif ulaşımlar için de yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Lefkoşa’nın güvenlik sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, kurumlarla işbirliği halinde bu sorunların çözülebileceğini dile getirdi. Usar İncirli, “Eğer bu şehir karanlıksa, bu sorunu çözmek belediyenin görevidir. Gerekli kurumları çağırıp işbirliği yapmak zorundadır. İnsanlar, arabada giderken yayaları görmüyor. Bunlar kader değildir. Bu kötü gidişata dur demek için ayrı bir önem veriyoruz bu şehre. Gönyeli, Değirmenlik ve Dikmen’den sonra bir de Lefkoşa’ya bakın. Hiç kimse, ‘personel ödendi, çöpler toplandı, bu kadar yeterlidir’ diyemez” diye konuştu. İmar planının da 10 yıldır güncellenmediği için birçok sorunun gün yüzüne çıktığını kaydeden Usar İncirli, “Yerleşim yerleriyle sanayi ve eğlence yerleri, birbirinin içine girdi” dedi.

-Erhürman

Etkinlik sırasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette hem demokratik hem de ekonomik açıdan fukaralaşma yaşandığını ileri sürdü.

Yapılacak yerel seçimlerin sadece yerel seçim olmadığını belirten Erhürman, “Kıbrıs Türk halkına bu sandıkta bir soru daha sorulacak. O soru, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı kim olsun, diğeri de son aylarda size yapılanları kabul mu ediyorsunuz, ret mi ediyorsunuzdur. Vuracağınız mühür, iki soruya birden cevap olacak. Biz, son aylarda bize yaptıklarınızı hak etmiyoruz, onurlu bir halkız. Mühürü başağın altına vuruyoruz, Sıla Usar İncirli’yi belediye başkanı yapıyoruz, sizi de reddediyoruz. Bunu söyleyeceğiz” dedi.

Lefkoşa için de bütün Kıbrıslı Türkler için de bir kırılma ve kader seçimi olacağını iddia eden Erhürman, bunun bilinciyle çalışmak zorunda olunduğunu söyledi. Nerede doğmuş olursa olsun Lefkoşa’da yaşayan herkesi, Lefkoşalı kabul ettiklerini vurgulayan Erhürman, en değerli milletvekillerinden birini Lefkoşa Türk Belediyesi’ne aday gösterdiklerini vurguladı. Erhürman, Lefkoşa’yı çok önemsediklerinin altını çizdi. Erhürman, Sıla Usar İncirli’yi belediye başkanlığına taşıyacaklarının altını çizdi. Önümüzdeki seçimlerin, Lefkoşa için de bütün Kıbrıslı Türkler için de bir kırılma ve kader seçimi olduğuna dikkat çeken Erhürman, bunun bilinciyle çalışmak zorunda olunduğunun altını çizdi. Erhürman, “Bugünkünden çok daha mutlu insanların yaşadığı Lefkoşa, Sıla Usar İncirli ile gelecek. Lefkoşa’nın başkanı Sıla Usar İncirli!” diye ekledi.