USARgames 2023 arama-kurtarma oyunları düzenleniyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde; Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye üniversitelerin arama-kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımı ile “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”, 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Metehan Eğitim Alanı Lefkoşa’da düzenlenecek.
Oyunlara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesi katılacak.