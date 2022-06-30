Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla toplandı

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla toplanıp, Ardahan, Topçuköy, Mersinlik ve Tatlısu bölgelerinde çıkan yangın ve olası yangınların önüne geçilmesi için alınması gereken ilave tedbirler ve konuyla ilgili yasal mevzuat ele alındı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, üst düzey bürokratlar ve Cumhurbaşkanlığı Hukukçusu Av. Ziba Akkurt yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Anavatan Türkiye yetkilileriyle yaptığı girişimler sonucu KKTC’de konuşlandırılan yangın helikopteri ve özel aparatlı askeri helikopterle yangına müdahale birimlerinin tüm koşullara daha hazır ve daha aktif, koordineli ve çok daha hızlı bir çalışma mekanizmasına nasıl sahip olabileceği konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda ayrıca yangından zarar gören doğal yaşamın, yeniden filizlenmesine olanak sağlayarak, bölgedeki habitatın tekrardan geri dönüşümünü gerçekleştirmeye yönelik atılması gereken adımlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Görüşmede ayrıca yangınla ilgili risk haritasının güncellenerek, buna müteakip tedbirlerin güncel hale getirilmesini talep eden Tatar, yangının etkilediği alanların rehabilitasyonuyla ilgili eylem planı hakkında ivedilikle ayrıntılı rapor hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.