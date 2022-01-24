Üst kurul kararları açıklandı

Üst kurul kararları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, üst kurul kararlarını açıkladı. Alınan kararlar kamuoyuna şöyle duyuruldu:

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