Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı, GKK Kurmay Başkanı Albay Zafer Koca ve Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ile diğer yetkililer yer aldı.

Kıbrıs Türk tarihi için çok önemli üç olayın; Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun yıl dönümü olan 1 Ağustos, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” olarak kutlanıyor.