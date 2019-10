Üstel: " “2025 yılı için hedefimiz; 2 milyon turist ve 2 milyar dolar turizm geliri”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC ekonomisi için lokomotif sektörün turizm olduğunu vurgulayarak, “2025 yılı için hedefimiz; 2 milyon turist ve 2 milyar dolar turizm geliri” dedi.

Üstel, “Her ne kadar zorlu koşullar içerisinde olsak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yolumuzda ilerleyeceğiz ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağız” diye konuştu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Antalya Turizm Fuarı, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Antalya Turizm Fuarı, sektör paydaşlarına birebir işbirliği fırsatı sunarken, yurt dışından gelen bine yakın acente yetkililerini de misafir ederek turizme değer katıyor.

Turizm dünyasının önemli paydaşları ile beraber KKTC’nin de standa sahip olduğu Antalya Turizm Fuarında, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı sağlanırken, bir sonraki turizm sezonuna dair işbirlikleri masaya yatırıldı.

Rusya-Ukrayna-Almanya gibi bazı ülkelerden de büyük seyahat acentelarının yer aldığı fuarda, KKTC hakkında sunum yapıldı ve bilgi verildi. KITSAB ve KITOB temsilcilerinin de katıldığı Antalya Turizm Fuarının açılışını ise Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel yaptı.

ÜSTEL: “TURİZM İÇİN SİZLERLE BİRLİKTEYİZ”

KKTC'nin partner ülke olarak katıldığı Antalya Turizm Fuarı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “Cazibesini hiç bir dönemde kaybetmemeyi başaran, 10 bin yıllık köklü tarihe sahip sevgi adasından sizlere selam getirdim” diyerek konuşmasına başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC ekonomisi için lokomotif sektörünün turizm olduğunu vurguladı ve eşsiz güzelliklere, tarihi zenginliklere sahip olan Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası arenada baskı altında ve önemli ambargolarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Üstel, bu şartlarda turizm ile uğraşmanın zorluklarından bahsederek, deniz ve hava ulaşımında ambargo uygulandığını, Kuzey Kıbrıs’a yönelik direkt uçuşların olmadığını anlattı.

Üstel şöyle devam etti:

“Bu zorlu koşullara rağmen turizmde bin yatak kapasitesiyle çıktığımız bu yolculukta bugün 26 bin yatak kapasitesine ulaştık... 2025 yılı için hedefimiz; 2 milyon turist ve 2 milyar dolar turizm geliri… Her ne kadar zorlu koşullar içerisinde olsak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yolumuzda ilerleyeceğiz ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağız.”

Kuzey Kıbrıs turizminin en çok pay aldığı ülkenin Türkiye olduğunu, ikinci sırada ise Avrupa pazarının bulunduğunu ifade eden Üstel, iki toplumu birbirine bağlayan, tarihten gelen güçlü bağlar sayesinde önümüzdeki süreçte de koydukları hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’a yönelik uygulanan izolasyon politikası nedeniyle Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını yineleyen Üstel, şöyle devam etti:

“Sizlerden isteğim: Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her insanın bir kez olsun Kuzey Kıbrıs’ı görmesidir. Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan tur operatörlerinin dışında geri kalan tur operatörlerinin de Kuzey Kıbrıs’a gelmeleri ve Kıbrıs’ın güzelliklerine şahit olmalarıdır. Kuzey Kıbrıs’ı her platformda öne çıkarmanızı istiyoruz. Sizlere ihtiyacımız var. Kuzey Kıbrıs’ın size ihtiyacı var, o yüzden bugün buralardayız ve sizlerle birlikteyiz.”

“AMACIMIZ YENİ TURİST PROFİLİNE UYGUN ÜRÜNLER GELİŞTİRMEK”

Dünya’da yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen Dünya Turizm Örgütü’nün öngörülerine bakıldığında turizm sektörünün hacminin 2020’de 2 trilyon dolara ulaşacağına dikkat çeken Üstel, günümüzde 1,2 milyardan fazla insanın her yıl sınır ötesine seyahat ettiğini belirtti.

Yapılan hesaplamalarda bu rakamın 2030’larda 1,8 milyarı bulacağının öngörüldüğünü belirten Ünal Üstel, turizmin eriştiği büyüklükle, kültürlerarası diyalog, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç haline geldiğini vurguladı.

Üstel, sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların daha etkin kullanımını ve gelecekte güvenli bir yaşamın mümkün kılınması noktasında, sorumlu birçok ülke gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de sorumluluklarının bilincinde olarak hareket ettiğini ifade ederek, her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen bu dijital çağda teknoloji ve bilim kadar turizmin de hızla gelişen ve değişken küresel bir sektör haline geldiğine işaret etti.

Ünal Üstel, “Değişen çağın kendi insan modelini oluşturması ve yeni ihtiyaçları da beraberinde getirerek kendi arzını yaratması doğal bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla iç dinamiğe ve çeşitliliğe sahip turizmin de ayak uydurmak zorunda olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

“ÇAĞIMIZDA BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE REFAHI ÖNE ÇIKTI”

Günümüzün düşünsel odak noktasında kitleselleşmenin yerini yavaş yavaş bireyin aldığı, evrensel geçerli ilkeler veya doğruların yerine, bireyin özgürlüğü ve refahının öne çıktığı bir çağa girildiğinin altını çizen Ünal Üstel, “kitlesel üretim ve tüketimin olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedilmeye başladığı çağımızda günümüz insanlarının ihtiyaçlarını artık standartlaştırılmış kitlesel ürünlerle karşılayamadığını görmekteyiz” dedi.

Deniz-güneş-kum ile geleneksel olarak başlayan bildik anlamdaki turizmin, günümüzde heyecan verici- eğitici-eğlendiriciye- sağlığı geri kazandırıcı, koruyucu ve geliştirici şekle doğru evrildiğine işaret eden Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın dünyada meydana gelen değişimleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın paydaşları ile birlikte hareket ederek bir yandan mevcut turizm faaliyetlerinin kalitesini artırmak, diğer bir yandan ise turizmde çeşitliliği sağlayarak yeni turist profiline uygun ürünler geliştirmek için gerekli adımları attığını söyleyen Üstel, “uzun yıllardır ülkemiz Kuzey Kıbrıs dünyanın dört bir yanından, doğal, kültürel, tarihi ve turistik zenginlikleri yanısıra, üniversitelerinde sunulan kaliteli eğitim olanakları sayesinde nifusunun dört katına yakın sayıda turist ağırlıyor” dedi.

“TURİZMİ DEVLET POLİTİKASI OLARAK KABUL EDİYORUZ”

Bakanlığın turizmi devlet politikası olarak kabul ettiğini ve bu alanın sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerekli adımları attığına işaret eden Bakan Üstel, bakanlığın, başta Türkiye ve fuara katılan bütün ülkelerle iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Açılış töreninde FTI Türkiye Direktörü Hicabi Ayhan ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cahit Şahin de konuşma yaptı.

Açılış törenin sonunda GM Center ve Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'e Antalya Turizm Fuarı'nın simgesi olan “Kalp” takdim etti.