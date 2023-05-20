Üstel: “25 Haziran'da 25 vekil hedefi için UBP tek yürek olmuş durumdadır”

Üstel: “25 Haziran'da 25 vekil hedefi için UBP tek yürek olmuş durumdadır”
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Başbakan Ünal Üstel, bugün Mağusa, İskele, Kuzey ve Güney Mesarya'da, Ulusal Birlik Partisi bölge milletvekilleri, belediye başkanları, Parti Meclisi üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Örgüt Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile birlikte 25 Haziran'da gerçekleşecek Milletvekili ara seçimi ile alakalı istişare toplantıları gerçekleştirdi.

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Başbakan Ünal Üstel; "Her zaman olduğu gibi Ulusal Birlik Partisi tüm örgütleriyle seçime en hazır partidir. Örgütlerimiz ülkenin her yanında tek yürek olarak  zafer yürüyüşüne başlamıştır.
Hedefimiz bellidir. 25 Haziran’da 25 vekille yolumuza devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir iktidarla, güçlü meclisle, güçlü hükümetle ve istikrar içinde kalan 3 yıllık süremizde büyük hedeflere birlikte yürüyeceğiz" dedi.

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