Üstel 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü"’ dolayısıyla mesaj yayımladı: "Sorun toplumun ortak sorunu"

Başbakan Ünal Üstel, özel gereksinimli bireylerin toplumda başkalarına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal duyarlılığın oluşturulmasının önemini vurguladı.

Başbakan Üstel, engelli insanların yaşadıkları sorunların, sadece kendilerinin değil ailelerinin, çevrelerinin ve yaşadıkları toplumun da ortak sorunu olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde en büyük temennisinin engellilere karşı toplumsal farkındalığın artması ve geleceğe daha umutla bakmalarına vesile olmak adına katkı koyulması olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkede de bu önemli konuya dikkat çekme fırsatı elde etiklerini belirten Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde 6 binin üzerinde engelli vatandaşımız, daha doğru bir deyişle özel gereksinimli bireyimiz bulunmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin toplumda başkalarına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal duyarlılığın oluşturulması oldukça önemlidir. Bu insanlarımızın yaşadıkları sorunlar, sadece kendilerinin değil ailelerinin, çevrelerinin ve yaşadıkları toplumun da ortak sorunudur. Unutulmamalıdır ki, her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır. Özel gereksinimli bireylerimizin günlük yaşantılarında karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak hükümetimiz için en öncelikli konular arasındadır. Onların her anlamda hayata katılımlarını sağlayacak, sıkıntı yaratan konularda engelleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız birçok alanda sürmektedir. Bu bağlamda ortaya konan tüm çaba ve çalışmaları desteklediğimizin altını çizmek istiyorum. Hükümet olarak, engelli vatandaşlarımıza hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerine her türlü desteği sağlamaktayız."

Üstel, engelli vatandaşlara katkının aralık ayında da devam edeceğini, sorunlarının çözümü ve toplumla

bütünleşmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde toplumsal farkındalığın artmasına katkı koymak temennisiyle, tüm engelli vatandaşlara, tüm engellerin ortadan kalktığı bir ortam, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.