Üstel: Ara seçim 25 Haziran'da yapılacak

Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Gazimağusa’da bugün partililerle bayramlaştı.

Başbakan Ünal Üstel ilk durağı olan Gazimağusa’da, Kıbrıs Postası’nın gündeme taşıdığı "milletvekilliği ara seçimi" konusunda ve "ara seçimde sürpriz aday olarak konuşulan UBP’li iş insanı Ali Başman" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden bir milletvekilinin ayrıldığını ve Anayasa gereği haziran ayında bir milletvekili için seçime gidileceğini dile getiren Üstel, seçimin 25 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

60 günlük seçim yasağı süresinin kısaltılması için yasa çıkarılması yönünde çalışma başlatılacağını söyleyen Üstel, ardından da ara seçim için start verileceğini kaydetti.

"MİLLETVEKİLİ SAYISINI 25’E ÇIKARMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

UBP’nin haziranda yapılacak olan ara seçimde milletvekili sayısını 25’e çıkarmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Üstel, partililerden ara seçim için birlik beraberlik içinde çalışmalarını istedi.

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ara seçim ve aday belirleme konusunun ele alınacağını vurgulayan Üstel, Merkezi Yönetim Kurulu’na 1 aday önereceklerini söyledi.

“UBP’Lİ ALİ BAŞMAN’IN ÖNERİLERİNE EVET DEDİK”

Şu ana kadar bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığını, deneyimli iş insanı, UBP’li Ali Başman’ın önerilerine evet dediğini kaydeden Üstel, “Bunu yetkili organlarla toplantı yaptıktan sonra, yetkili organlardan da bu kararı çıkarıp kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.