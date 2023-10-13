Üstel: "Bakü’de hem aynı dili konuştuk hem aynı duyguları paylaştık"

Başbakan Ünal Üstel, Bakü’de gerçekleştirilen KKTC Kültür ve Tanıtım Güneri Gala Gecesini değerlendirdi.

Üstel, gecenin 3 devlet tek millet söyleminin teyidi ve KKTC ile Azerbaycan arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına bugüne kadar atılmış en büyük adım olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın başkenti BAKÜ’de gerçekleştirilen, KKTC’den önemli sayıda Sivil Toplum Kuruluşu, oda ve birlik temsilcisinin yanında önemli sayıda Azerbaycan Milletvekili, Bakan, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş insanının katıldığı KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri açılış gala gecesini değerlendirdi.

Üstel, geceyi, “3 Devlet tek millet söyleminin teyidi ve KKTC ile Azerbaycan arasındaki, diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına bugüne kadar atılmış en büyük adım” olarak niteledi.

Geceye katılan pek çok Azerbaycanlı siyasetçi ile görüşme şansı bulduklarını da ifade eden Başbakan Üstel, “Geceye katılan herkes bundan sonraki atılacak çok daha büyük ve önemli adımlara hazır. Bunun zamanının geldiğini o salondaki herkes yüreğinde hissetti. Bize burada gösterilen saygıyı, ilgiyi ve yakınlığı, Anavatan Türkiye haricinde dünyanın hiç bir dünya ülkesinde görmedik. Azerbaycanlı kardeşlerimize ev misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum’. dedi.

Mevlananın ‘Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar’ sözünü de hatırlatan Üstel, ‘Bakü’de aynı dili konuşuyoruz hem de aynı duyguları paylaşıyoruz. Bunu görmek bizi çok mutlu etmiştir.” dedi.