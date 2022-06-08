Üstel: “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un hapse mahkum edilmesi kamu vicdanını olumsuz bir şekilde yaraladı”

Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapse mahkum edilmesinin kamu vicdanını olumsuz bir şekilde yaraladığını söyledi.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Özkurt’un tutuklanması kararının sağduyu sahibi her Kıbrıslı Türk tarafından yadırgandığını belirterek, ülkede yargının bağımsız olduğunu, kuvvetler ayrılığı prensibinin KKTC anayasasının temel ilkesi olduğunu, ancak ortaya çıkan durumun mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını vurguladı.

Başbakan Üstel, bu konuda hükümetin gerekli adımları süratle atacağını ve yasaların güncellenmesinin, bu tür çifte standartlar yaratacak sonuçları ortadan kaldıracağını kaydetti.

Başbakan Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC bizim için esastır.

KKTC devletinin varlığı ve halkının esenliği için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.

Aylarca susuz kalınan koşullarda Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısı ile kopan borular tamir edilerek ülkeye yeniden su akışının sağlandığı gün yapılan yayının bir suç unsuru olarak öne çıkarılması dikkat çekmiştir.

O günkü koşullarda halkın bir bütün olarak beklentisi suyun adaya yeniden akmasının sağlanması idi. Bir kanal hariç tüm yerli kanallarla birlikte Türkiye’deki kanallar da ayni anda suyun gelişini haber değeri görerek BRT gibi yansıttı.

Denizdeki olumsuz koşullar dolayısı ile defalarca ertelenen suyun yeniden akışının sağlanması önemli ve Kıbrıs Türk halkı için çok büyük önem taşıyan bir olaydı.

BRTK, ülkemizdeki diğer 5 özel televizyon gibi haber değeri taşıyan bu olayı anayasal ve yasal görevini yerine getirerek canlı olarak yayınladı.

Mevcut koşullarda BRT bu yayını yapmamış olsa bugün ortaya çıkan hapis kararı çıkmayacak, ama olay tüm medya kuruluşları tarafından yine de aktarılmış olacaktı.

Bu durumda BRT habercilik olarak diğer kanallara göre sınıfta kalmış ve görevini yapmamış olacak, bu arada diğer kanallar bu yayını yaptı diye de bir ceza gündeme gelmeyecekti.

Hal bu olduğundan kamu vicdanı çok büyük bir yara almıştır ve bu çifte standart yaratan durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunu da hükümetimiz süratle yapacaktır.

Olacak iş değildir. Çağın gerekleri her ne ise yerine getirilecektir. Hükümetimiz üzerine düşeni en kısa zamanda yapacaktır.”