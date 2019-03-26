Üstel: "Bilet fiyatlarının pahalılığına hükümet duyarsız kalıyor"

UBP Milletvekili Ünal Üstel, Meclis'te “Ulaşımda yaşanan sıkıntılar” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkenin turizm ve eğitim ülkesi olduğunu dile getiren Üstel, ulaşım konusunda daha hassas davranılması gerektiğini kaydetti.

Geçen gün Ercan Havaalanı’nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı’nın yapılan eserin çok iyi olduğunu söylemesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Üstel, Ercan’daki eserin UBP’nin eseri olduğunu söyledi.

Hava ulaşımında, bilet fiyatlarında yaşanan pahalılığa hükümetin duyarsız kaldığını savunan Üstel, “Devlet gerekli müdahaleleri yapar” şeklinde konuştu.

Birçok kişinin daha ucuz olan Güney Kıbrıs’tan uçmayı tercih ettiğini dile getiren Üstel, son Kıbrıs görüşmelerinden sonra ulaşımdaki ambargoların arttığını, İngiltere uçuşlarında yolcuların Türkiye’de uçaktan inmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Yapılan görüşmelerde ülkede yaşayanların önünün açılması gerektiğini dile getiren Üstel, turizm mevsiminin başlama tarihinin yaklaşmasından dolayı da limanların da kamu özel ortaklığında olması gerektiğini söyleyerek, gerekli önlemlerin hükümet tarafından hemen alınması gerektiğini belirtti.

Ercan Havaalanı’nın kendi dönemlerinde yapılmaya başlandığı zaman çok eleştiriler aldıklarını fakat şu anda Cumhurbaşkanı’nın lütufla söylediği eserin tamamlanmasını arzu ettiklerini belirten Üstel, değişik alternatiflerin de artık uygulamaya geçmesi gerektiğini, örnek vermek gerekirse de bir havayolu şirketi kurulması gerektiğini kaydetti.

Üstel, Ercan Havaalanı’nın ne zaman tamamlanacağı konusunda bilgi isteyerek uçak biletlerinin de pahalı olmasından dolayı yapılacak bir çalışma var mı diye sordu.