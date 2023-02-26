Üstel, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya geldi

Yaşanan Asrın Deprem Felaketi’nden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini bildirmek üzere İstanbul’da bulunan Başbakan Ünal Üstel, deprem konusunda bilim insanları ile başlattığı temaslara Türkiye’de de devam etti.

Bu temaslar çerçevesinde, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’le bir araya gelen Üstel, Görür’den Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik deprem riskleri hakkında bilgiler aldı.

Prof.Dr. Naci Görür’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olası bir deprem felaketine yönelik hazır olunmasına ilişkin alınan tedbirleri ve atılan adımları da anlatan Üstel, “Tıpkı hocamızın da dediği gibi doğal afetler konusunda bilimin sesine kulak veriyoruz. Attığımız her adımı bilim insanlarımızın önerilerine göre atıyoruz. Çocuklarımız için, insanlarımız için bu adımları atmak zorundayız. Bilim insanlarımız ne önerdiyse yapmaya başladık” dedi.

Prof.Dr. Naci Görür ise, depremin yaşamın bir parçası olduğunu, içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir deprem coğrafyası olduğunu, kimsenin depremin hangi gün ne saat olacağını bilmediğini, depremden korunmanın en iyi yolunun depreme hazır olmakla ilgili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür; “Depremin ne zaman, nerede olacağını tartışmayı bırakın. Depreme karşı kentlerimizi en kısa sürede dirençli hale nasıl getiririz bunu tartışmalıyız. Depremden korunmanın en iyi yolu yapılarımızı ve kentlerimizi depreme dayanıklı hale getirmektir" dedi.

Kıbrıs’ın yapı stokunun depremde büyük yıkım yaşanan bölgelerden daha kötü durumda olduğunu düşünmediğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, “Kıbrıs’a düşen görev sıkıntılı yapılar varsa bunları gözden geçirmek, gerekli denetimleri yapmak ve yeni yapılacak yapılarla ilgili eksik yönetmelikler varsa bunları hemen gidermektir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Prof. Dr. Naci Görür’le, konuya ilişkin daha detaylı çalışmalar yürütmek için yakın bir tarihte KKTC’de buluşacaklarını da ifade etti.