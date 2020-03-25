Üstel: “Birlik ve beraberlikle, üstesinden geleceğiz”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tüm dünya ile birlikte, ülkemizde de sağlığı tehdit eden Koronavirüs salgını ile ilgili olarak, birlik ve beraberlik çağırısı yaparak, “hükümet olarak, toplum sağlığını gözeterek almış olduğumuz radikal ve agresif tedbirlerin etkili olabilmesi için, tüm halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi elzemdir” açıklamasını yaptı.

Bakan Üstel, “Özellikle de sağlık çalışanlarımızın özverili ve insanüstü bir gayretle ortaya koymuş oldukları mücadele yanında, Hükümet olarak, toplum sağlığını gözeterek almış olduğumuz tedbirlerin hayat bulabilmesi için, siz değerli vatandaşlarımız önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun, hayati önem arz ettiği gerçeğini göz ardı etmeden, hükümet olarak almış olduğumuz tedbirlere harfiyen uymak, hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatta kalmaları ve sağlıklı olmaları için çok önemlidir” dedi.

Bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulanın, birlik ve beraberlik içerisinde, sorumlu davranış içerisinde olmak olduğunun da altını çizen Bakan Üstel, toplum sağlığının ön planda tutularak alınan tedbirlerin, ekonomik anlamda yaratacağı olumsuzlukların da olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bugünkü seferlerle, ülkemizde bulunan turistler ülkelerine dönüyor…

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, kış turizmi için ülkede bulunan 3 bin 200 civarındaki turistin bine yakını Almanya’dan geldiğini ifade eden Üstel, Alman kafileden bir turistin rahatsızlanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın turistlerin konakladığı otele müdahale ettiğini anımsattı…

Doğru tedbirler alındığını ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ekibiyle birlikte sergilediği özverili çalışmalarla bugünlere gelindiğini kaydeden Üstel, karantina altına alınan turistlerin tamamının bugün de gerçekleştirilecek olan seferlerle ülkelerine gönderilmiş olacağını söyledi.

Bakan Üstel, Koronavirüs vakasının KKTC’de ilk kez görüldüğü Alman turist kafilesinin dün sabahın erken saatlerinde başlamak üzere, bugün de devam edecek seferlerle, ülkelerine sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmeye başladıklarını işaret ederek, “KKTC devleti olarak, ülkemizi tercih eden turistleri her zaman olduğu gibi bize yakışan şekilde ağırladık ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri için gayret gösterdik. Dünya ile birlikte ülkemiz de kısa süre içerisinde bu salgından kurtulacak ve normale dönecektir. İşte o dönemlerde yeniden sağlıkla evlerine gönderdiğimiz misafirlerimizi yeniden ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Üstel, “Salamis Otel ile birlikte ülkemizde misafir ettiğimiz turistlerin gözlem altında tutulduğu diğer otellerimizin yöneticilerine, çalışanlarına, bu otellerde hizmet veren sağlık personeline, Polis teşkilatımıza, sivil savunma ekiplerine ve Turizm Bakanlığı personeline, bu olağanüstü süreçte ortaya koydukları değerli emekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bu zor ve ciddi riskler taşıyan olağanüstü günlerin el birliği ile kısa zamanda üstesinden geleceklerini, küresel salgının tüm dünyada kısa süre içerisinde sona ereceğine olan inancını belirterek, “Hükümetimiz şu anda birdir. Hükümetimiz bütün dikkati ve mücadelesi, toplum sağlığının korunması yönündedir. Aldığımız ve alacağımız tüm tedbirler, toplum sağlığını korumak yönündedir. Siyaset zamanı değildir, şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Bilimsel ve tıbbi açıdan olağanüstü bir mücadele örneği ortaya koyarak devam ettirdiğimiz mücadelemize, halkımızın riayet etmesi neticeye varabilmesinde ve etkili olabilmesinde çok önemli rol oynamaktadır” dedi.

Bakan Üstel açıklamasının sonunda, tüm sağlık çalışanlarına, polis teşkilatı mensuplarına, Sivil Savunma Teşkilatına, alınan tedbirlere duyarlı bir şekilde uyarak mücadeleye destek olan KKTC halkına ve değerli desteklerini esirgemeden maddi ve manevi olarak sürece katkı koyan duyarlı iş insanlarına teşekkür etti.