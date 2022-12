Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel Demirhan, Cihangir, Gaziköy, Yiğitler ve Akıncılar köylerini ziyaret etti.

Bölge halkının sıcak ilgisiyle karşılanan Üstel, vatandaşlarla sohbet etti. Üstel’e ziyaretinde UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Adayı Ebru Törehan’ın yanı sıra bazı bakan ve milletvekilleri de eşlik etti.

Mesarya bölgesinin üretim için ne kadar değerli olduğunun bilincinde olduklarını söyleyen Üstel, bölgede 3-4 yıl içinde sulu tarıma geçilebileceğini açıkladı.

“HEDEFİMİZ 50 BİN YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMAK”

Bölgede bulunan Ercan Havaalanı’na günde 100 uçak geldiğini, 26 bin yatak kapasitesinin yüzde 100 doluluk oranını yakaladığını ifade eden Ünal Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

“Ercan Havaalanı bitti, bazı teknik cihaz eksiklikleri nedeniyle henüz açılmadı ama Aralık sonu ya da yeni yılın ilk haftasında açılacak. Böylelikle günde 100 uçak kapasitesi de artacak. Zaten turizmde şu anda sahip olduğumuz 26 bin yatak kapasitesi dolmuş durumda. Hedefimiz 26 bin sayısını yeni yatırımlarla birlikte 50 bin yatak sayısına ulaştırmaktır. Açılacak olan yeni Ercan ile birlikte daha çok sayıda uçuş sağlanacak ve turist sayısında artış yaşanacak. İşte bu noktada ülkemizde daha çok sebze meyveye ihtiyacımız olacak”

KKTC’ye Anadolu’nun kaliteli suyunun akması için rahmetli İrsen Küçük’ün Başbakan olarak projeye imza attığı zaman kendisinin de Turizm Bakanı olduğunu anımsatan Üstel, “Su Geçitköy barajına geliyor, insanımız kaliteli suyu kullanıyor. Suyun Güzelyurt narenciye bahçelerine akması da sağlandı. Şimdi sıra Mesarya’ya ulaşmasında. Projeler çıktı, ihaleler yapıldı. Birkaç istimlak sıkıntısı var onu da çözeceğiz ve proje ilerleyecek.3-4 yılda proje tamamlanacak ve Mesarya’ya da can suyu akacak. Burada da artan sebze meyve ihtiyacının karşılanabilmesi için sulu tarıma geçilecek” dedi.

“HAL YASASI BİTTİ.. SEÇİMDEN SONRA YASALLAŞACAK”

Hükümete gelmelerinin üzerinden kısa bir zaman geçtiğini, Meclis’in tatile girdiğini, şimdi de seçim yasakları olduğunu anımsatan UBP Başkanı, buna rağmen kısa sürede hem belediyeler reformunu hem de 30 tane yasa geçirdiklerini anlattı.

Üstel, “Bizim için çok önemli olan Hal Yasası da bitti. Ancak seçim yasakları nedeniyle henüz geçiremedik. Seçimden hemen sonra Meclis’ten geçecek. Böylelikle sebze meyvede fiyat kontrolü sağlanabilecek. Üretici ürününü kaça sattı, tüketici kaça alıyor bunları bileceğiz ve gerekli denetimleri sağlayabileceğiz” diyerek, hükümet olarak pahalılıkla mücadele ettiklerini ve yeni yasalarla pahalılığın önüne geçeceklerini belirtti.

“DEVREYE GİRDİK, ET FİYATLARI DÜŞTÜ”

Et ithali konusuna ilişkin yaşanılan süreci bölge sakinleri ile paylaşan Üstel, “Üreticiyi koruma adına et ithaline izin vermiyoruz. Ama baktık ki halk et alamıyor, fiyatlar yükseliyor hemen devreye girdik. Tarım Bakanlığımız aracılığıyla girişim yaptık, et fiyatları aşağıya indi. Biz üreticinin de kasabın da kazanmasını istiyoruz. Ama insanımız da et yiyebilecek. Denetimi artırma adına bazı yasal düzenlemeler yapıyoruz” diye konuştu.

Daha yapacak çok işleri olduğunu söyleyen Ünal Üstel, “Koalisyon ortaklarımız ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Yarım kalan işleri bir bir bitirecek, yeni reformlara imza atacağız. Bakın söylüyorum, 2027 yılına kadar iktidardayız. İstikrarlı bir şekilde halkın ihtiyaç duyduğu yasaları geçireceğiz. Biz icraat için reform için geldik” dedi

BÖLGE EBRU TÖREHAN İLE KALKINACAK

Üstel, yerel yönetimlerde yaşanan sorunun giderilmesi için reform gerçekleştirdiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz güçlü bir KKTC için yola çıktık. Güçlü KKTC için güçlü yerel yönetimlere ihtiyaç var. İşte bundan dolayı belediyelerimizi kapatmadık, birleştirdik ve güç birliği olmasını sağladık. Artık ekonomisi güçlü belediyeler olacak. Kalkınma yerelden başlayacak. Biz yerel yönetimlerde adaylarımızı belirlerken kazanacak adaylarla yola çıktık. Değirmenlik Akıncılar bölgesinde de Ebru Törehan’a destek olacaksınız ve bölgede değişimi sağlayacaksınız. Böylelikle bölge gelişecek ve kalkınma hamlesinin ilk adımları atılacak”