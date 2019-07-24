Üstel'den Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmek üzere, bir günlük ziyaret gerçekleştirdiği Ankara’da ilk olarak KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan Bakan Üstel, burada Ankara ziyareti ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Bakanlık görevine geldikten sonra gerçekleştirmiş olduğu ilk resmi ziyareti, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a gerçekleştireceklerini belirterek, ziyaretin nezaket ziyareti olması yanında, KKTC turizmi adına yapılabilecek işbirliği ve iyileştirmeler konusunda görüş alış verişinde de bulunulacağını kaydetti.

Bakan Üstel, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a gerçekleştirecekleri ziyarette ayrıca, Türkiye’de başlatılan tanıtım faaliyetleri ile ilgili de işbirliği alanlarının oluşturulması konusunda da görüş alış verişinde bulunulacağını belirtti.

“Ülkemiz bir ada ülkesi. Aynı zamanda ülkemiz hem turizm adası hem de eğitim adası olması yanında maalesef ulaşımda büyük sıkıntılar çekmekteyiz” diyen Bakan Üstel, ulaşımda yaşanan sıkıntıların da görüşmede ele alınacak konular arasında olduğunu belirtti.

Ulaşım konusundaki sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak Bakanlık olarak çalışılan alternatiflerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Üstel, özellikle uçak biletlerindeki yüksek fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek adına bir takım teknik çalışmalar yaptıklarını belirterek, ziyarette bu çalışmaların da görüşüleceğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin her bir kurumunun KKTC’ye ayrı bir önem verdiklerinin bilinci ve memnuniyeti içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Üstel ayrıca İstanbul Düzce’de yaşanan sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere rahmet mesajlarını ileterek, yaşanan bu acının bir kez daha tekrar edilmemesi temennisinde bulundu.