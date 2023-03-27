Üstel, deprem kesintileriyle ilgili öneri konusunda basın toplantısı düzenledi: Öngörümüz 9 ayda 1 milyar TL kaynak

Başbakan Ünal Üstel, depreme yönelik mali kaynak oluşturmaya yönelik hazırlanan, maaş kesintisi, bütçe tasarrufu ve ek vergilerle kaynak yaratma olmak üzere 3 bacaktan oluşan yasa kapsamında 9 ayda 1 milyar TL kaynak yaratılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

9 ay hedefi üzerinde duran, 9 ayda maaş kesintilerinden 123 milyon TL, bütçe tasarrufundan 504 milyon TL, ek vergilerden 465 milyon TL toplamayı öngördüklerini belirten Başbakan, maaş kesintisinin öngörülen 1 milyar TL’lik bütçenin yüzde 11.36’sını, bütçe tasarrufunun yüzde 46.28’ini, ek vergilerin yüzde 42.36’sını oluşturacağını belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun duyarlı bir toplum olduğunu, depremde bu duyarlılığın bir kez daha kendini gösterdiğini vurgulayan Başbakan, “Benzer bir dayanışma ruhunun burada da gösterileceğine inanıyorum. Önceliğimiz eğitim ve sağlık. Çocuklarımızı daha güvenli binalarda eğitim almasını istiyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında depreme yönelik yasa tasarısıyla ilgili bilgi verdi.

-"Yaklaşık bin okulun risk taraması tamamlandı, daha derin araştırma için ikinci taramaya başlandı"

Yasa kapsamında yaratılacak kaynağın eğitime ve sağlığa harcanacağını vurgulayan Üstel, yaklaşık bin okulun risk taramasının tamamlandığını, daha derin araştırma için ikinci taramaya başlandığını, sıkıntının devam ettiğini okulların süratli şekilde iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Üstel, bazı okulların yeniden yapılması, bazılarının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, bunun için süratli şekilde maddi kaynak yaratılmasına ve ciddi bir kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu nedenle maaşlardan kesinti yapılacağını, bütçeden tasarrufa gidileceğini ve ek vergilerle kaynak oluşturulacağını yineleyen Başbakan Üstel, özellikle maaş kesintilerinden öğrencilerin güvenle gidebileceği okullar oluşturulacağını vurguladı.

-"Maaş kesintisi...Gönüllülük esastır prensibiyle hareket ediyoruz"

Her kesimden görüş aldıklarını ve ‘gönüllük esastır’ prensibiyle hareket ettiklerini ifade eden Üstel, yasa tasarısının son şeklinin bugün Cumhuriyet Meclisinden geçirileceğini söyledi.

Başbakan, 15 bin TL’den düşük maaş alanlardan hiçbir kesinti yapılmayacağını söyleyerek, 15 bin TL ile 55 bin TL arasında maaş alanlardan yüzde 2; 55-75 bin TL arası maaşlardan yine yüzde 2; 75 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 5 kesinti yapılacağını, az alandan az, çok alandan çok kesinti yapılması prensibiyle hareket edildiğini ifade etti.

Maaş kesintilerinde öngörünün 9 ay olduğunu ancak isteyenin 9 ay, isteyenin 3 ay yardımda bulunabileceğini kaydeden Başbakan, “Öngörümüz 9 ayda 1 milyar TL kaynak toplanmasıdır” dedi.

Başbakan, Üstel, maaş kesintilerden gönüllülük esasına göre 1 ayda toplamayı öngördükleri rakamın 49 milyon TL civarında olduğunu aktardı.

Ünal Üstel 55 bin TL ile 75 bin TL arasında maaş alanlardan 9 ay kesinti yapılması halinde, 29 milyon TL, 75 bin TL üzerindeki maaşlardan 9 ay kesinti yapılması halinde 45 milyon TL toplanacağını belirtti.

Üstel, “9 ayın sonunda maaşlardan 123 milyon TL gibi bir rakamın toplanmasını öngörüyoruz. Bizim vatandaşlarımız duyarlıdır. Bu depremde toplumsal duyarlılık bir kez daha kendini göstermiştir. Benzer bir dayanışma ruhunun burada da gösterileceğine inanıyorum” dedi.

Bu kaynağın nerelere harcanacağının açık olacağını, buna birlikte yön verileceğini de vurgulayan Üstel, “Öncelik eğitim ve sağlık” vurgusunu yineledi.

-Bütçeden tasarruf...

Bütçeden yüzde 10 tasarruf yapılmasının hedeflendiğini, bunun da yaklaşık 504 bin TL’ye denk geldiğini kaydeden Başbakan şu rakamları paylaştı:

“Cari transferlerden 3 milyon 850 bin TL, mahalli projelerden 47 milyon TL, mal ve hizmet alımları ödenek kalemlerinden 15 milyon TL, Merkez Bankası kârı üzerinden bütçeye aktarılan paradan 437 milyon 500 bin TL. Yani bütçeden yaklaşık 504 milyon TL tasarruf edilecek.”

Ek vergilerden 9 ay boyunca kaynak yaratılmasını öngördükleri rakamın ise, 465 milyon TL olduğunu kaydeden Başbakan, şunları paylaştı:

“Siyasi partilerden 4 milyon TL, gelir vergisi 50 milyon TL, kurumlar vergisi 110 milyon TL, kira, stopaj gelir vergisi 10 milyon TL, taşınmaz mal stopaj vergisi 117 milyon TL, motorlu araçlar 25 milyon TL, şirket, ortaklık, unvan, patent tescili, sermaye artışı 18 milyon TL, yabancı sanatçı, tiyatro, konser vs. 5 milyon TL, mevduat, stopaj beyannamesi 50 milyon TL, özel iletişim 1 milyon 805 TL, şans oyunları, gazinolar 25 milyon TL, hazine mallarını kiralama 2 milyon TL, kuyumcu gelirleri 3 milyon TL, belediyeler 7 milyon TL, gece kulüpleri 4 milyon TL, kara sınır kapılarından sigorta gelirleri 25 milyon TL…Toplamda 465 milyon TL”

Üstel, maaş kesintisinin, öngörülen 1 milyar TL’lik bütçenin yüzde 11.36’sını, ek vergilerin yüzde 42.36’sını, bütçe tasarrufunun ise yüzde 46.28’ini oluşturacağını belirtti.

Üstel, eğitim ve sağlıktan sonra kaynak artarsa, bu kaynağın Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile itfaiyenin güçlendirilmesi için harcanacağını kaydetti.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’da kaybedilen öğrenci, veli ve öğretmenlerle ilgili sürecin takip edilmesi için hukuk komitesi kurulması yönünde talimat verdiğini de söyledi.

Üstel, Türkiye’den iki hukukçunun da yer alacağı bu İzleme Komitesinde, Cumhuriyet Meclisi’nden ve dışarıdan da hukukçuların yer alacağını, suçlular gerekli cezayı alana kadar sürecin yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 14:13