Üstel: "Dünyayla kucaklaşma yolunda tüm ezberleri bozarak ilerliyoruz"

Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” panelindeki konuşmasında, “Dünyayla kucaklaşma yolunda tüm ezberleri bozarak ilerliyor, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm hazırlıkları yapıyor, canla başla çalışıyoruz” dedi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin ( UAESEB) Kıbrıs Türk Memur Sendikası ( Memur-Sen ) ev sahipliğinde düzenlediği “Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” panelinde İsrail’in insanlık ayıbına dönüşen saldırılarının son bulmasını da diledi.

Üstel, şunları belirtti:

"Çocukların ve masum sivillerin katledildiği bir soykırıma dönüşen bu savaşın son bulması için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği liderliği buradan selamlıyorum. Ayrıca sizlerin huzurunda, tüm dünya liderlerine ateşkesin sağlanması için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koymaları çağrısında bulunuyorum.”

-“İki devletli çözüm vizyonumuz artık tek çözüm vizyonu olarak masadadır”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, son derece önemli bir döneme girildiğini de ifade eden Başbakan, şöyle devam etti:

“50 yılı aşkın süredir masada sonuçsuz şekilde sürdürdüğümüz federal çözüm görüşmeleri artık son bulmuştur. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ortak şekilde ortaya koyduğumuz iki devletli çözüm vizyonumuz artık tek çözüm vizyonu olarak masadadır. Bunun bir gereği olarak, dünya ile kucaklaşma yolunda emin adımlarla ve tüm ezberleri bozarak ilerliyoruz. Dünyaya bizi tanıyın çağrısında bulunuyor, dünyaya hazır hale gelebilmek için ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm hazırlıkları yapıyoruz.

Zorluklarla dolu varoluş mücadelemizi verdikten sonra ortaya koyduğumuz kendi kendimizi yönetme irademizin bir tezahürü olan Cumhuriyetimiz bugün 40 yaşında. Anavatan Türkiye’mizin gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı sayesinde bugün, özgür biçimde ve güven içinde geleceğe büyük bir umutla bakıyoruz.

Aradan geçen 49 yılda, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği ile halkımız uygulanan tüm haksız baskı ve ambargolara rağmen bu yıl 40’ıncı yaşını idrak ettiğimiz cumhuriyetimizi, hak ettiği gibi dünyanın bir parçası yapmak için canla başla çalışıyoruz.”

-“Hem tarihimize hem de kültürümüze sahip çıkmalıyız”

“Cumhuriyetimize, haklarımıza, eşitliğimize, egemenliğimize sahi çıkmaya devam ediyoruz. Çektiğimiz acıları bir daha yaşamamak için geçmişten aldığımız dersleri asla unutmadan geleceğe yürümeyi sürdürüyoruz” diyen Başbakan Üstel, şunları da ifade etti:

“Geçmişten ders almak, geçmişine sahip çıkmak, toplumsal değerleri korumak, halklar için yapı harcıdır. Eğer geçmişinizi unutursanız, geçmişteki hataları tekrar tekrar yaşar ve aynı acıları bir kez daha çekersiniz. Kültürünüze sahip çıkmazsanız, toplumunuzu bir arada tutamazsınız. O yüzden hem tarihimize hem de kültürümüze sahip çıkmalıyız.”

-“Biz yok olmak istemiyoruz”

“Kıbrıs Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu panelin de bu etkinlikler çerçevesinde hazırlanan Kıbrıs Türk tarihi kitabının da önemli olduğunu belirten Üstel, “Bizler, tarihi, milli ve kültürel şuurumuzu çocuklarımıza aktaramazsak, bu şuuru geleceğe taşıyamazsak gelecekte Cumhuriyetimizi yaşatamayız, yüceltemeyiz” dedi.

“Tarihten kopan, tarihini unutan milletler yok olmaya mahkumdurlar. Biz yok olmak istemiyoruz” diyen Üstel, “Bu yüzden tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Hepimizin ortak sorumluluğu, Devletimize her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin güçlenmesi için çok çalışmaktır” şeklinde konuştu.

-“Biz bize sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz“

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri teşkilatına gözlemci üye olduğunu da anımsatan Üstel, şunları da söyledi:

“Artık Türk devletleri ile çok daha sıkı temas ve işbirliği içerisindeyiz. Geçtiğimiz ay Azerbaycan'daydık, bize orada gösterilen hürmet ve devletsel nitelikli karşılama, bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

Bunu Tüm Türk devletlerinde yaşamak istiyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki tüm toplantılarda mutlaka Türk Kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Dünya bize yeteri kadar ambargo uyguluyor. Biz bu ambargoların Türk Devletleri tarafından kaldırılmasını istiyoruz. Biz bize sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz. O yüzden dünyadan gelecek baskılara göğüs gererek birbirimize sahip çıkmalıyız.”