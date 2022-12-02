Üstel, Engelliler Federasyonu heyetiyle görüştü

Başbakan Üstel Üstel, engelli istihdamı, engelsiz yaşam evi ve Engelliler Dairesi konusunda bazı sözler verdi.

Başbakan Ünal Üstel, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'ndan bir heyeti kabul etti.

Ünal Üstel, Federasyonun talepleriyle ilgili olarak, ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.

-İstihdam 2023’de

Acil olarak istihdam beklenen engelliler konusunda Üstel, uzun zamandır yasa gereği olan engelli istihdamının yapılmadığını, uzun süre istihdam beklenen engellilere atıfta bulunarak “Yeni senede istihdamları yapacağız” dedi. Üstel istihdam beklenen engellilerin tümünün istihdamının ise peyderpey şeklinde mümkün olduğunu ifade etti.

Özel sektörde 25 kişinin üzerinde personel bulunduran işletmelerin bir engelli istihdam etmesini emreden yasa bulunduğuna da işaret eden Üstel, konuyla ilgili daha sıkı bir denetim getireceklerini kaydetti.

-"Engelsiz Yaşam Evi önündeki engel 2023’te kalkacak"

Minareliköy bölgesinde tamamlanan ancak yasa eksiği nedeniyle iki yıldır açılamayan Engelsiz Yaşam Evi hakkında da Üstel, yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’na geldiğini ancak seçim yasaklarının bulunduğunu, gerekli yasal düzenlemenin 2023’te hayata geçireceklerini ifade etti.

-"Daire için çalışma başlatılacak"

Engellilerin genel sorunlarını çözecek Engelliler Dairesi’nin kurulamamasıyla ilgili olarak da Başbakan, Dairenin açılmasıyla ilgili bir çalışma başlatma sözü verdi.

-"Ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarının çözümü için belediyelerin gelirleri arttırılıyor"

Başbakan Ünal Üstel, yerel yönetimlerin engellilerin ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarını çözememesi konusuna değinirken, yapılan düzenlemelerle belediyelerin gelirlerinin artırılacağını, havuz sistemiyle de ek kaynak sağlanacağını, dolayısıyla engellilere yönelik fiziki düzenlemelerin yapılamaması için gösterilen maddi sıkıntı gerekçesinin ortadan kalkacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, sorunların birikmemesi adına daha sık bir araya gelmeleri gerektiğini de ekledi.

-Yücetürk

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ise görüşmede, engelli sorunlarına değinerek, 650 engellinin istihdam beklediğini ancak 36’sının durumunun acil olduğunu, yasa gereği engellilerin istihdamının zorunlu olmasına rağmen 2006’dan beri engelli istihdamı yapılmadığını söyledi.

Derneğin maddi sıkıntılarına da değinen Yücetürk, pandemi döneminde Derneğin yardım alamadığını, bundan dolayı da ödemelerde zorlandıklarını, Derneğin faaliyetlerinden elde ettiği gelirden yüzde 5 oranında vergi vermek zorunluluğu bulunduğunu kaydederek, bunun sıfırlanmasını istedi.

Yücetürk, devletin Derneğin üstlendiği önemli görevleri de dikkate alarak istihdam konusunda destek olması gerektiğini de ifade etti.