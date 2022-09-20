Üstel, Er Meydanı'nın konuğu oldu...Programda çarpıcı açıklamalar

(Öykü Kendir / Kıbrıs Postası)

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı Özel’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alkan’ın ‘Siz kendinizi atanmış bir genel başkan ve başbakan olarak görüyor musunuz?’ sorusuna yanıt vererek, “Bunu sorduğun için üzülürüm. Ben bu partinin ve Meclisin ağabeyiyim. Dolayısıyla 91 yılından beri halkın huzuruna çıkıyorum ve halk beni sandıktan birinci çıkarıyor" dedi.

Başbakan Üstel, genel başkanın illa başbakan olmasına gerek olmadığının altını çizerek, örnekler verdi.

“Bu ateşten gömleği Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Sucuoğlu bana giydirdi” diyen Başbakan Üstel, “Bunun neresinde atanmışlık? Tarihte bunun örnekleri var, bugünün o zamandan ne farkı var?” diye sordu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin telkinde bulunmayacağının altını çizen Başbakan Üstel, “Türkiye ve KKTC arasında tarihten gelen bağlar var. Benim Türkiye ile ilişkilerim iyi, iyi olmaya da devam edecek" dedi.

"TÜZÜĞÜMÜZE AYKIRI HİÇBİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tek adaylı olağanüstü kurultaya da işaret eden Üstel, “Bizim kurultayımızda tüzüğümüze aykırı hiçbir şey yok. Salon doldu taştı, rahatsız oldular” dedi.

"SAYIŞTAY RAPORUNU BEKLİYORUM"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yakıt alımı ihalesi hakkında da konuşan Başbakan Üstel, “Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu KIB-TEK’e koydum, rapor hazır. Sayıştayın raporunu bekliyorum. İki raporu birden savcılığa göndereceğim” diye konuştu.

"GEMİ MARMARA DENİZİ'NE DEMİRLENDİ, KAPTAN TELEFONLARI KAPATIP MÜZİK DİNLEDİ"

Başbakan Üstel, Akaryakıt Taşıma ve Temin ihalesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji tedarikinde sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

Başbakan Üstel, “İhaleyi 150 Dolara alan şirket bize yakıtı getirmemek için gemiyi Marmara Denizi'ne demirledi. Kaptan telefonları kapattı, müzik dinledi. Bizim 2 günlük yakıtımız kalmıştı, gemiyi bekliyorduk. Herkesi seferber ettik gemiyi bulduk. Geminin kaptanını değiştirdik yakıtı getirdik” ifadelerini kullandı.

Sürecin ardından KIB-TEK’in kaptanına araştırma görevi verdiğini söyleyen Başbakan Üstel, “Murat kaptan bana 12 bin tonluk gemilerin sayılı olduğunu söyledi, biz 150 Dolara zor bulduk…” şeklinde konuştu.

Bugün iptal edilen ihaleye işaret eden Başbakan Üstel, ihale yasasında sıkıntılar olduğunu söyledi, “Artık en ucuz veren kimse ona vereceğiz. 2 buçuk milyon Dolar olan teminatı 8 milyon Dolar’a çıkarıyoruz. 12 bin ton yakıtı getirip bizim depomuzda bekletecekler. 150 bin ton gelmezse, teminatına el koyacağız” dedi.

Konuya ilişkin bir kararnamenin çıkarılacağını da söyleyen Başbakan Üstel, KIB-TEK içerisinde çalışmayan personel olması durumunda yine değişiklikler yapacaklarını dile getirdi, “Doğruyu yapmayacaksa gidecek” ifadelerini kullandı.

"BENİM ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

“Ne kadar iyi niyetli olursan herkes bir yakıştırma yapar” diyen Başbakan Üstel, sorunun 2016 yılından beri devam ettiğini aktardı, “Benim elimde sihirli değnek yok… Ancak haftaya Perşembe veya Cuma günü bu iş bitecek diye düşünüyorum” dedi.

Başbakan Üstel, ülkeye yakıt getiren 3 şirkete işaret ederek, “Hem normal hem pahalı satıyorlar hem de hissedarlar. Bu şirketleri merak edenler gitsin şirketler mukayyitliğinden öğrensin. Bu ihaleleri biz artık uluslararası yaptık, herkes katılabilir. Ülkeye en ucuz yakıtı temin etmiş olacağız inşallah” diye konuştu.

JET RAPORU: "ÖNÜMÜZDEKİ AY DOSYA MAHKEMEDE OLACAK"

‘Jet Raporu’ hakkında da konuşan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Her programda raporu açıklayın diye çağrı yaptım. Muhalefet savcıdan bilgi istediğinde savcılık yaptığı açıklamada benim bir bağlantım olmadığını açıkladı. Başka arkadaşların ilgilisi olduğunu ve dosyalama yaptıklarını söylediler. Ben 2-3 ay önce tekrar konuştum, açıklayın dedim. Açıklama yapmadılar. Önümüzdeki ay dosya mahkemede olacaktır. Bu konudan en çok rahatsız olan benim. Savcıyı, polis müdürünü taciz eden de benim. O zaman benim görevden alınmamı isteyen adam siyasiydi, şimdi neden dosyayı takip etmiyor?”

ADAPASS SKANDALI... "HER MEMURU KONTROL ETME ŞANSIM YOK, VAR MI?"

Kamuoyunda AdaPass skandalı olarak bilinen olaya da işaret eden Üstel, “Ben Sağlık Bakanlığında her türlü imkansızlığa rağmen iyi çalışmalar yaptım. Ama bakanlıkta çalışan her memuru kontrol etme şansım yok, var mı?” diye sordu.

Dosyanın savcılıkta olduğunu da aktaran Üstel, “Benim yargılanacağım bir konu varsa başbakanlığı ve vekilliği bırakırım. Ceketimi alır giderim… Bu makamda başarısız olursam yine ceketimi alır giderim” dedi.

"KAOS OLMASIN DİYE CTP İLE BİR ARAYA GELDİK"

Başbakan Üstel, belediyeler reformu hakkında da konuşarak, Nisan ayında dönemin Başbakanı Faiz Sucuoğlu tarafından istendiğini ve içişleri bakanı olarak yasayı yaptıklarını hatırlattı.

Yasanın görüşülmesi için Ad-Hoc Komite’nin kurulduğunu da belirten Üstel, muhalefetin belediyelerin nasıl birleştirileceğine belirlenen kriterlerin altında imzası olduğunu aktardı, 18 sayısının CTP tarafından kabul edilmediğini belirtti.

27 Kasım tarihinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine de değinen Üstel, “Kaos olmasın diye CTP ile bir araya geldik, seçim tarihini belirledik. Şu anda mevcut muhtarlar ve belediye başkanları yetkilidir” dedi.

"10 GÜN İÇERİSİNDE ADAYLARIMIZI AÇIKLAMIŞ OLACAĞIZ"

“Bizim için yerel seçimler çok önemlidir” diyen Başbakan Üstel, UBP’nin kendi içerisinde belediye başkanlarını belirlemek için çalışma yaptığını da kaydetti.

“Hangisi kazanacaksa o aday olacak” ifadelerini kullanan Üstel, 10 gün içerisinde adaylarını açıklamış olacaklarını da aktardı.

"YIL SONUNDA VERGİ DİLİMLERİNİ DÜZENLEYECEĞİZ"

“Az alana çok, çok alana az vereceğiz” şeklindeki açıklamasına da işaret eden Üstel, şöyle konuştu:

“Az alana çok veremedik. Maaşlarda vergi dilimleri var ve bu vergi dilimleri sene sonu düzenleniyor. 2021’de bu vergi dilimleri iç içe geçti diye o dönemdeki bakan bir çalışma yapmıştı ancak çalışma komiteden geçmedi. O dönemde geçseydi böyle şeyler yaşanmayacaktı… Vergi dilimleri düzenlemesi yıl sonundan önce olmuyor ancak biz bir artış vereceğiz. Yıl sonunda da vergi dilimlerini düzenleyeceğiz, çok alandan çok vergi alacağız”

"AKIŞIN SAĞLANMASINDAKİ ENGEL RUM TARAFIDIR"

Kamudaki çalışma saatlerinde bir düzenleme yapacağını da kaydeden Üstel, kara giriş kapıları için Ekonomik Örgütler ile bir protokol yaptıklarını söyledi, “Akışın sağlanmasındaki engel Rum tarafıdır” dedi.

Ledra Palace Sınır Kapısı konusunda Cumhurbaşkanı ile konuştuklarını aktaran Üstel, her türlü araca açmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti ve Haspolat’ta yeni bir kapı açmak istediklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın yeni binasının 15 Kasım’da açılacağının da altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 13:24