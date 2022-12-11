Üstel: ” Gençlerimiz uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek. Bu onlara vaadimiz değil sözümüzdür”

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa’ya gitti, Maraş’ı ziyaret etti.

Maraş sakinlerinin yoğun ilgisine teşekkür eden Üstel, sırasıyla Demokrat Parti Lokali, Timisin Kahvesi, M.A. Doğan Kahvesi, Anadolu Meydan Kahvesi Piyale Paşa Mahalle Muhtarlığını ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Üstel, hükümete yarım kalan işleri bitirmek, problemleri çözmek ve güçlü KKTC’yi yaratmak için geldiklerini vurguladı.

Ünal Üstel, Maraş’ı ziyaretinde gençlere sosyal konut projesi verdi. Projeyle ilgili görüşmelerin yapıldığını ve sona gelindiğini belirten Üstel,” Gençlerimiz uygun fiyatlarla ev sahibi olacak. Bu onlara vaadimiz değil sözümüzdür” dedi.

Hükümet ortakları ile ilk günden beri halka daha iyi hizmet sağlamak için çalıştıklarını belirten Üstel, “Hükümet ortaklarımızla birlikte karar verip, birlikte hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ağzımızdan ne çıktıysa hepsini birer birer yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“2027 YILINA KADAR İKTİDARDAYIZ”

2013’den beri istikrarsız hükümetler nedeniyle projelerin yarım kaldığına işaret eden Başbakan Üstel, yapılan çalışmalardan bahsetti. Koalisyon ortakları ile hükümetin 2027 yılına kadar iktidarda olduklarına vurgu yapan Üstel, “Bugüne kadar eksik kalan her projenin, yasanın müsebbibi istikrarsız hükümetlerdi. Biz geldik ve yarım kalan projelerimizi bitirmek için önce yollarımızdan başladık. Meclisin tozlu raflarında kalan yasaları yeniden gözden geçirdik. Hastane ihalelerini tamamladık. 2013’den beri yarım kalan Güzelyurt- Lefke Yolu’nu bitirdik. Girne- Alsancak Yolu’nu bitiriyoruz. Hepsini sırasıyla yapıyoruz” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 90 Km yolun yapıldığı bilgisini veren Üstel, üreticiye, esnafa ve sosyal yardım alanlara yapılan destek ve teşviklerden de bahsetti.

“DÜNYA ŞEKİLLENİRKEN ÜLKEMİZİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ”

UBP’nin KKTC’yi kuran ve yaşatma kararlılığı içinde olan bir parti olduğunun altını çizen Üstel, “Dünya şekillenirken biz de ülkemizi şekillendireceğiz. Yerel yönetimlerde ülkemizi yapılandıracağız” ifadelerini kullandı.

Halkın yanında olduklarını belirten Üstel, “Sizlere söz veriyoruz. Bize güvenin. Adaylarımıza güvenin. Ne söylersek yapacağız ve yapıyoruz. Asgari ücretli çalışandan vergiyi muaf yaptık. Bakın, buna bugüne kadar kimse cesaret gösteremedi ama biz o cesareti gösterdik“ dedi.

Dünyada yaşanan küresel krizin ülkemizi etkilediğine dikkat çeken Üstel, Anavatan Türkiye’nin desteği ile duran ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başladığını dile getirdi.

“ANAVATANIMIZ YANI BAŞIMIZDA”

Erdoğan’ın BM konuşması ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu anımsatan Üstel, “Anavatanımız yanı başımızdadır. Devletimize sahip çıkacağız ve ülkemizi dünyaya tanıtacağız” dedi.

“YENİLGİYİ HAZMEDEMEDİLER”

Belediyeler reformu süreci hakkında da bilgi veren Üstel, muhalefetin tüm engellemelerine rağmen dirayetle, dik durarak reformu gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. Üstel, “Muhalefet hala bu iş bitmedi diyor. Anayasa Mahkemesi’nde aldıkları yenilgiyi hala hazmedemediler. Bu iş bitmiştir kardeşlerim ve 18 belediye ile seçime gidiyoruz” dedi.

Reformla birlikte belediyelerin mali yapısının güçleneceğini ve hizmet kalitesinin artacağını belirten Üstel, şöyle devam etti: “Büyük projelere Anavatanımız Türkiye ile yapacağız. Hizmet için buradayız. KKTC’yi güçlendireceğiz, belediyelerimizi güçlendireceğiz. Güçlü belediyeler yaratmak için buradayız.”

“KKTC’YE İNANMIYORLAR”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde muhalefetin bulunmadığını anımsatan Üstel, “Muhalefet tenezzül edip gelmediler. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi ile Millet Bahçesi’nin yapılacağını müjdeledi ve 15 Kasım’da açılacak. Bunlar KKTC’nin simgesi, mührü olacaktır. Ama muhalefet bunu başka türlü lanse ediyor ve KKTC’ye inanmıyorlar” diye konuştu.

Muhalefet partisini eleştiren Üstel, “Muhalefet partileri değişik senaryolar yazıyor. Geçenlerde aday tanıtım filmini izledim ne bir Türk Bayrağı ne bir KKTC bayrağı var. Onların amacı bizi Rumlara yama yamak. Milli davamız dedim canları sıkıldı. Biz Rumlara yama olmayacağız. Biz ayrı bir devletiz, biz KKTC’yiz” dedi.

DR. ÖZCENK SORUNLARI ÇÖZECEK

UBP Başkanı Ünal Üstel, ziyaretlerin ardından Gazimağusa UBP Maraş Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı.

Burada konuşan Üstel, Cem Dana ve İsmail Arter’in adaylıktan çekileceğini duyurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arter ve Dana’nın büyük bir özveri gösterdiklerini ifade eden Üstel, her bölgenin çok önemli olduğunu ve adayların kazanmak için yola çıktığını belirtti.

18 adayın hükümet ortakları ile müşterek belirlendiğini ifade eden Üstel, şunları söyledi:

“Müsterih olun. Maraş’ı kimse unutmadı ve unutturmayız. Sizler için gereğini yapacağına inancı içinde olduğum Dr. Erdal Özcenk sorunları birer birer çözecektir.”

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk’e halktan destek sözü isteyen Üstel, “Belediye başkanımız ne söylediyse hükümet olarak arkasındayız. İddialıyız, kararlıyız ve inançlıyız” ifadelerini kullandı.

Yeni projelere imza atılacağını söyleyen Üstel, “Çalışarak kazanacağız. Güçlü belediyeler yaratacağız. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel’e ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanız Ziya Öztürkler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, DP, Genel Sekreteri Serhat Akpınar, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, bazı milletvekilleri, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar da eşlik etti.