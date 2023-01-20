Üstel: “Gençlerimizin spor yapmasına tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetleri şiddetle kınıyorum”

Başbakan Ünal Üstel, çok kısa bir süre önce yenilenerek Kıbrıs Türk sporunun hizmetine sunulan, tarihe mal olmuş Taksim Sahası'nın kullanımının zorlaştırılmasına yönelik BM’nin atmış olduğu adımı kınadığını belirtti.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, "gençlerin spor yapmasına bile tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetler, bizi bu adadaki haklarımızı aramaktan ve bunlara sahip çıkmaktan asla geri çeviremeyecek" dedi.
Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimleri yaparak, söz konusu "çağ dışı" faaliyetlerin sonlandırılmasını talep ettiğini belirtti.
BM’nin adadaki statüsünün sorgulanma zamanının geldiğini ifade eden Üstel, soruna çözüm bulunmaması halinde hükümet olarak Taksim Sahası ile alakalı gerekli her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.