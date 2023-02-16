Üstel: "Gündemimizde üniversiteleri online eğitime geçirmek gibi bir konu yok"

Başbakan Ünal Üstel, KKTC üniversitelerinde online eğitime geçileceği yönündeki haberlere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Üstel, yaptığı açıklamada, son günlerde deprem felaketi nedeniyle ülkede bulunan üniversitelerin online eğitime geçeceği yönünde medyada birtakım haberlerin yer aldığını fakat hükümetin gündeminde üniversiteleri online eğitime geçirmek gibi bir konunun olmadığını belirtti.

Üstel, “Hükümetimiz, deprem bölgelerinde yaşayan ve KKTC üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin yaşadıkları sıkıntıların hafifletilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızı üniversitelerle gerekli istişareleri yapmak üzere yetkilendirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu konu ile ilgili olarak Salı günü üniversitelerle ilk istişare toplantısını gerçekleştireceğini belirten Üstel, “Çok kısa bir süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarda alınan kararları halkımızla paylaşacağız. Ancak şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; hükümetimizin üniversitelerde online eğitime geçmek gibi bir gündemi yoktur. Hükümetimiz deprem krizi başladığı günden itibaren yürütmüş olduğu proaktif çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.