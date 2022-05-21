Üstel: "Kara sınır kapılarından gelenler bir devlete geldiklerini hissedecek"

Başbakan Ünal Üstel, KKTC kara sınır kapılarına gelenlerin bir devlete geldiğini hissedecekleri nokaya getirileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, Lefkoşa'nın ardından kara sınır kapılarındaki incelemelerine Beyarmudu, Akyar ve Derinya sınır kapılarıyla devam etti.

Hükümetin ilk icraatının kara geçiş noktalarından geçişleri kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “Kapılarımızdan KKTC’ye geçecek olanlar sınır kapımıza geldiği zaman geçiş noktalarımızı bir devlete geldiklerini görebilecekleri düzeye çıkaracağız”dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, kara sınır kapılarındaki incelemeler sırasında Başbakan Üstel’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Alişan Şan, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Dışişleri Konsolosluk İşleri Müdürü, Gümrük Müdürü, Karayolları Dairesi Müdürü de eşlik etti.

-Çete: "Yapılacak yeni düzenlemelerle geçişlerdeki sıkıntı ortadan kalkabilir"

Başbakan Ünal Üstel’e bölgedeki sınır kapıları hakkında bilgi veren Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, özellikle Beyarmudu kapısında bazı sıkıntılar yaşadıklarını araçların direksiyonları sağda kabinlerin solda olduğunu belirtti. Bunun giriş ve çıkışlarda hızlı geçişleri engellediğini ifade eden Çete, bölge halkının da yardımları ile bölgede çalışma başlattıklarını ve kabinlerin kenarlardan orta bölüme alınması için planlama inşaat dairesinin bu proje üzerinde çalıştığını belirtti.

Batı kapısında ise ara bölgede bulunan tarım ve hayvancıların zorunlu ihtiyaçlarını gidermek üzere giriş çıkış yapıldığını anlatan Çete, ana kapıda günlük 3 bin, batı kapısında da 350 giriş çıkış olduğunu kaydetti.

Çete, bölgede yapısal düzenleme olması halinde sorunun giderileceğini ancak İngiliz Üstler Bölgesine düşen köprünün genişletilmesi halinde sorunsuz giriş çıkışların olacağına dikkat çekti.

Gazimağusa’ya bağlı Derinya sınır kapısı hakkında Başbakan’a bilgi veren Çete, kapıdan 1500 giriş ve 1500 de çıkış yaptığını belirtti.

Akyar sınır kapısında ise sadece personel sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

-Edip: "Projenin hızlandırılmasını bekliyoruz"

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise bölgede son dönemlerdeki yoğun geçişler nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Bölge halkının yanı sıra geçiş yapanların sıkışıklıktan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Edip, “projenin hızlandırılması halinde geçişler artacaktır. Köprü konusunda da çalışmanın tamamlanması ile birlikte bölge haklına müjde verilebileceğiz” dedi.

-"Sınır kapıları için gerekli ne ise yapılacak"

Başbakan Ünal Üstel, göreve gelmeden önce ve geldikten sonra da halkımızın en büyük şikayetlerinden bir tanesinin kara sınır kapılarındaki giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluklar olduğunu belirtti.

Beyarmudu kara sınır kapısının önemine değinen Üstel, Larnaka Havalimanı’nın yakınlığı dolayısıyla kapıya bir değer kattığını söyledi.

Sınır kapısının en hareketli kapılardan birini oluşturduğunu ifade eden Üstel, “Sorunları birlikte çözmek için yetkililer ile yerinde görmeye geldik. Polis Teşkilatımız ile Belediye Başkanımızdan aldığımız bilgiler ışığında daha önceden çalışmasına başlanılan projeyi hızlandırıp süratli bir şekilde çözeceğiz. Bu sürüncemede bakılacak konu değildir. Hükümet bu konularda duyarlıdır. İlk icraatlarımızdan bir tanesi kara giriş kapılarındaki düzenlemeyi yaparak giriş çıkışları sağlamaktır. Gerekli yerlerde personel veya kabin artırımına da gideceğiz” dedi.

-"Pazartesi sınır kapıları ile ilgili çalışma hemen başlayacaktır"

Bugün gün boyunca gezdikleri kara sınır kapılarında insanlarımızın zaman zaman dile getirdikleri sıkıntıları yerinde gördüklerini ifade eden Üstel, Pazartesi’nden itibaren oluşturulan komisyonda sorunları masaya yatırıp çözeceklerini belirtti.