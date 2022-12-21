Üstel: "Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının zor dönemlerden geçerek fedakarlık ve mücadeleyle bugünkü yaşam şartlarına ve özgürlüğüne kavuştuğunu kaydederek, “Aziz şehitlerimizin bu davadaki yerini ve önemini onları sadece şehitler haftasında anmakla ifade etmek asla yeterli olamaz” dedi.

Başbakan Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şunları kaydetti:

"21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı geçmişte zor dönemlerden geçmiş, ortaya koyduğu fedakarlık ve mücadele sonucunda bugün sahip olduğu yaşam şartlarına ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Aziz şehitlerimizin bu davadaki yerini ve önemini onları sadece şehitler haftasında anmakla ifade etmek asla yeterli olamaz. Onlar, Kıbrıs Türk halkının kutsal davası uğruna canlarını korkusuzca feda ederek şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızdır.

21 Aralık 1963 tarihi ‘Kanlı Noel’ olarak tarihe geçen ve Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan bir gerçektir. Tüm dünyanın gözleri önünde tarihe kazınan bir insanlık ayıbıdır. Rum – Yunan ikilisinin Adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle, silah zoru ile sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilmiş, binlerce insan göçe zorlanmış ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmıştır. Yapılan acımasız saldırılara dur demek, Kıbrıs Türk halkını hak ettiği özgür ve bağımsız yaşama kavuşturmak için kahraman mücahit ve mehmetçiklerimiz canlarını seve seve feda ederek şehadet mertebesine ulaşmışlardır. Yarım asır önce verilen bu varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türkü yıllar boyu maruz kaldıkları acı ve işkencelere rağmen umut ve azmini hiçbir zaman kaybetmeden başını dik tutmasını bilmiş, inanç ve güvenle arkasına bakmadan ilerlemeyi başarmıştır. KKTC’nin var oluş ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasında en büyük pay şehitlerimize, gazilerimize, Mücahit, Mehmetçik ve kahraman Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye'ye aittir. Bugünün şartları her ne olursa olsun, geçmişte yaşananların unutulması mümkün değildir. Geçmişte olduğu gibi bugün de umut ve inançla güçlü duruşumuzu koruyarak, Anavatan Türkiye’den aldığımız güç ve destekle sağlam adımlarla ilerleyeceğimizden hiçbir kuşkum yoktur.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve aydınlık günlere kavuşması için verilen mücadelede başarıya ulaşmasına, kanı ve canı pahasına şehitlerimizin yapmış olduğu eşsiz katkı daima şükranla hatırlanacaktır. Anavatan Türkiye’den aldığımız güçle, dün olduğu gibi bugün de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde mücadelemizin kahramanları olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun.”