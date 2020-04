Üstel: "Kimse sağlığı politik malzeme haline getirmesin"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ada TV’de yayınlanan Gündem Özel programına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak kabul edilen Korona Virüs salgını ile ilgili hükümet olarak hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda mücadele verdiklerini dile getirerek, “Olağan üstü bir dönemden geçiyoruz. Bu olağan üstü dönemi, toplumsal olarak en az şekilde etkilenerek atlatabilmek için hükümet olarak çalışıyoruz” dedi.

Korona Virüs salgınının Pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte, dünyada olduğu gibi KKTC’de de ilk etkilenen sektörün ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm sektörü olduğuna dikkati çekerek, hükümet olarak hem toplum sağlığı hem de ülkede misafir olarak bulunan turistlerin sağlığını koruyacak tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakan Üstel, alınan tedbirlerin ekonomik değil daha fazla toplum sağlığını ön planda tutarak aldıklarının altını çizerek, salgının seyrine göre de hem ekonomik hem de sağlık anlamında her türlü tedbiri alma kararlılığında olduklarını yineledi.

“50 KİŞİLİK TURİST KAFİLESİ DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Salamis Bay Otel’de karantina altında tutulan 28 kişilik Alman turist kafilesi ile birlikte toplamda 50 kişilik turistin daha ülkelerine gönderdiklerini, bununla beraber, Covit-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden iki alman vatandaşının da cenazelerinin ülkelerine gönderildiğini belirtti.

“KİMSE TOPLUM SAĞLIĞINI POLİTİK MALZEME YAPMASIN”

Üstel, bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamalar üzerine de açıklamalarda bulunarak, “kimse toplum sağlığını politik malzeme yapmasın. Bizler yapıcı eleştirilere her zaman açık olduk. Beni eleştirenlere yönelik olarak sarf ettiğim bu sözlerime ek olarak, içinde bulunduğumuz olağan üstü durum içerisinde siyaset yapmanın zamanı değildir. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız, açık olduk. Ancak bu dönemde siyaset yapmanın, yıkıcı eleştirilere, seçime yönelik politikalarla bu dönemi atlatmamız mümkün değildir” dedi.

Bakan Üstel, “Yapılan açıklamalar daha dikkatli okuması gerekir. Yapılan eleştirileri anlayışla karşılıyoruz ancak açıklamanın tamamını okumadan yapılan eleştiriler doğru değildir” dedi.

“Bize dünyada tek yardımcı olan ve her şart ve koşulda yanımızda bulunan ülke konumunda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Turizm Bakanı Sayın Ersoy’un açıklamalarına dikkat çekmek istiyorum. Bakan Ersoy, Ramazan Bayramında otelleri açmayı hedefliyoruz şeklinde yapmış olduğu açıklaması bir öngörüdür” diyen Bakan Üstel, “benim yapmış olduğum açıklama, Türkiye yetkilileri ile yapmış olduğumuz istişare üzerine, uzmanların bizlere verdikleri bilgiler ışığında yapmış olduğumuz değerlendirme üzerine yapılmış bir açıklamadır” dedi.

“İLK ADIM İÇ TURİZMİ CANLANDIRMAK OLACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “Şu an için ülkemizde hastalığın seyri çok hızlı değildir. Önümüzdeki günlerde bu daha da net bir biçimde ortaya çıkacaktır” diyen Bakan Üstel, “Haziran’da oteller açılacak demedik, hastalığın seyrine göre şu anki öngörümüzü ortaya koyduk. Turizm ile ilgili olarak şu anki politikamız, iç turizme yöneliktir” dedi.

Nisan sonuna doğru daha düşük seviyelere geleceği öngörüsü ile program çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan Üstel, ileriki günlerdeki salgının seyrine ve uzmanların verecekleri bilgilere göre, Haziran sonuna doğru iç turizmi harekete geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Bu planların bir öngörü olduğuna da dikkati çeken Bakan Üstel, “bu öngörünün hayata geçmesi için vatandaşlarımızın, hükümet olarak almış olduğumuz tedbirlere uygun hareket etmeleri belirleyici olacaktır” dedi.

“Bu yıl çok kolay geçmeyecek, küresel salgının ülkemizdeki seyri yanında özellikle Türkiye’deki seyri de bizim için önemlidir. Dolayısı ile özellikle turizm için bu yıl çok zor bir dönem olacak. Onun için de Bakanlık olarak iç turizminin hareketlendirilmesi yönünde çalışmalarımızı geliştiriyoruz” diyen Bakan Üstel, “Uluslararası dolaşımın bu yıl içerisinde ne zaman normal seyrine geleceğini ön görmek mümkün değildir. Bizler de kendi ülkemizdeki salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte, politikalarımızı ve çalışmalarımızı iç turizmin geliştirilmesine yönelik olarak geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAMU SPOTUMUZ TÜM VATANDAŞLARIMIZA MORAL OLSUN”

Turizm Bakanlığı olarak hazırlanan kamu spotuna da değinen Bakan Üstel, hazırlanan kamu spotunda verilmek istenen mesajın, tüm dünyayı tehdit eden küresel salgının ortadan kalkması ile birlikte ülkede yaşamın normale döneceğini, bunun için de vatandaşların alınan tedbirlere uymaları belirleyici olacağının altını çizdi.

“HERKESİ SAĞDUYUYA ÇAĞIRIYORUM”

“Şu anda birlik ve beraberlik zamanıdır. Tüm kesimleri sağduyuya çağırıyoruz. Hepimiz aynı gemide yol alıyoruz. Küresel salgından kurtulmanın en etkili yolu, sağduyu ile alınan tedbirleri uygulamaktır” diyen Bakan Üstel, “Hükümet olarak siyasi rant peşinde değiliz. Tek gayemiz toplumun sağlığını korumak, toplumun bu salgın karşısında en asgari bir şekilde zararla çıkmasını sağlayacak tedbirleri ortaya koymaktır” dedi.

“ALINAN EKONOMİK TEDBİRLERİ SÜREKLİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel alınan Ekonomik tedbirler konusunda da açıklamalar yaparak, hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirlerin de gün be gün takip edilerek, sürece göre revize edildiğini, alınan tedbirlere ek tedbirler de alınması söz konusu olduğunu belirtti.

Bakan Üstel, “Hükümetimiz özellikle uygun koşullarda alınabilecek krediler konusunda özellikle de küçük esnafın içine düşeceği zor dönemlerde, bir can simidi olarak ortaya koyduk. Hükümet olarak alınan bu ekonomik tedbirleri sürekli değerlendiriyor, eksiklikler ya da alınması gereken daha fazla tedbir varsa bunları görüşüyoruz. İleriki günlerde, salgının ülkemizdeki seyrine göre oluşabilecek şartlara uygun alınan tedbirler daha da geliştirilerek alınabilir” dedi.

Hastalığın seyrine göre, yavaş yavaş küçük işletmelerin yeniden açılmasının, hem ekonomik hem de psikolojik olarak toplumumuza moral olacağını düşündüklerini dile getiren Bakan Üstel, “Bunun bir kez daha altını çizmekte fayda görüyorum ki, bu sadece bir öngörüdür. Ve bu öngörümüzün hayat bulabilmesinde, vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları, çok zorda olmadıktan sonra dışarıya çıkmamaları, belirleyici olacaktır” dedi.