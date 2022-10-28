Üstel: "KKTC’nin de en büyük güvencesi olan TC dünyada artan etkisi ve saygınlığıyla dostlarına güven, düşmanlarına korku veriyor"

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yaşını büyük bir coşku ile kutlarken, bugün bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olarak yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de en büyük güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada artan etkisi ve saygınlığının dostlarına güven, düşmanlarına korku verdiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusunun uzun yıllar verdiği kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin 99’uncu yıl dönümünü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile aynı coşku ve gururla kutluyoruz” dedi.

Üstel, demokrasi ve kalkınma mücadelesini birlikte veren Türk milletinin sımsıkı sarılarak bugünlere getirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin, geride kalan 99 yılda önüne çıkan engelleri aşarak ayakta kalabilmeyi ve bu arada her geçen gün daha da güçlenmeyi başarmış bir ülke olduğunu kaydetti.

“Türk milleti her zaman istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, bir yumruk gibi kendisini hedef alan tehditleri bertaraf ederek azimli bir şekilde yoluna devam etmiştir” diyen Üstel, yediden yetmişe bir yumruk gibi kenetlenerek Cumhuriyeti kurana kadar dünyada eşine rastlanmayan büyük bir kurtuluş mücadelesi veren Türk milletinin, 99 yıl sonra bugün de aynı birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümeye devam ediyor olmasının kendilerinin de en büyük güvencesi olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğu hedeflere ulaşma konusunda kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirterek bu yolda Türkiye’nin kendi iradesinin öne çıkmış olmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi ile örtüştüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, geçmişinden aldığı güç ve azimle demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olarak bugün güçlü diplomasisiyle, ortaya koyduğu dik duruşuyla bölgesinde ve dünyada bir denge unsuru olduğunu kaydeden Üstel, “Bölgesel ve uluslararası kriz ve sorunları, diyalog, karşılıklı güven ve saygıyla çözme, iş birliğini geliştirme konusunda izlediği politikalarla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumuna gelmiştir” dedi.

Türkiye’nin uluslararası alanda artan etkinliğinin Kıbrıs Türk’ü için de çok büyük bir kazanım ve güç kaynağı olduğuna işaret eden Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99’uncu yıl dönümünde İstiklal savaşının tüm kahramanları ile Cumhuriyetin kurucusu olan büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ile anıyorum” dedi.