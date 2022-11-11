Üstel: “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanmış olduğu diplomasi zaferidir”

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kazandığı diplomasi zaferi olduğunu kaydetti. Üstel, bu başarının, KKTC’nin tanınması yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesinin Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesini taçlandırma yolunda çok önemli bir adım olduğunu belirterek, “Devletimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı ile ilk kez bir uluslararası örgüte gözlemci üye olmasını büyük bir gurur ve coşku ile selamlıyorum” dedi.

-“İzlenen kararlı politikanın somut bir gelişmesi”

Üstel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 77’nci BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma, Kıbrıs’ta egemen iki eşit devlet olduğunu, adada uygulanan insanlık dışı ambargoların kaldırılması gerektiğini ve KKTC’nin resmen tanınması çağrısını yapmasının ardından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesinin izlenen kararlı politikanın somut bir gelişmesi olduğunu vurguladı.

-“KKTC’nin tanınması yolunda önemli bir kilometre taşı olacak”

KKTC’nin gözlemci üye olması ile birlikte TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir diplomasi başarısı daha elde ettiğini kaydeden Başbakan Üstel, şunları belirtti:

“Bu gelişme tarihi bir gelişmedir ve Kıbrıs konusunda Türk tarafının izlediği egemen iki eşit devlet yaklaşımını güçlendirecek bir adımdır. Eminim ki bu başarıların arkası gelecektir. Bu başarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Başarının Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum.”

Başbakan Üstel, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabulü sürecinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte bu tarihi gelişmenin yaşanmasını sağlamak için çalışan Türk diplomasisine, KKTC’ye yeni bir kapı açan tüm üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerini iletti.