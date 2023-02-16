Üstel, konteyner evlerin üretildiği tesiste inceleme yaptı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de deprem bölgesine yapılacak Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü Projesi kapsamında konteyner ev üretim tesisini ziyaret etti.

Başbakan Üstel’e ziyaretinde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’ndan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga eşlik etti.

Cihangir’deki bir fabrikada üretilen konteyner evleri inceleyen Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Üretim tesisini ziyareti sırasında BRT’ye açıklamalarda da bulunan Üstel, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet, ailelerine de sabırlar dileyerek, felaketin yaşandığı ilk günden beridir KKTC’nin anavatan Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

Üstel şöyle devam etti:

“Felaketin yaşandığı günden beri KKTC olarak anavatanın duygularını paylaşıyoruz ve o günden bugüne kadar neler yapabiliriz diye düşünerek çalışmalarımızı başlattık. Öncelikle anavatanımızda soğuk kış mevsiminin olması dolayısıyla oradaki vatandaşlarımız açıkta kalmasın, oradaki vatandaşlarımız üşümesin diye gerek çadır, gerek battaniye ve gıda yardımları ile yaklaşık 85 tır yardımı anavatana göndermiş durumdayız. Bunun yanında duyarlı halkımız, hükümetimiz ve değerli insanlarımız maddi bağışlarda bulunmuşlardır. Bu da yaklaşık 18 milyona tekabül etmiştir. 18 milyonunun tamamını da AFAD’a göndermiş bulunmaktayız. Bazı bakanlarımız kendi maaşlarını bağışladır. Ben de 3 maaşımı bağışlamış bulunmaktayım.”

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile yapılan toplantılarda anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki depremzedelere bin adet prefabrik konut yapımı fikrinin geliştiğini anlatan Üstel, “Önce hükümet olarak Dayanışma Platformu ile bir protokol yaptık ve hızlı bir şekilde üretime geçildi. Bütün bu konutların üretimi tamamen KKTC menşeli oluyor” dedi.

Başbakan Üstel, konteyner konutların ilk partisinin tamamlanmasının ardından anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceğini ve bu ziyaret sırasında da konutların nereye yerleştirileceğinin tespit edileceğini söyledi.

Üstel, “AFAD’tan bize verilen bilgiye göre İskenderun’da belirli yerler tespit edilmiş ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile Cumartesi günü veya Pazar günü İskenderun bölesini ziyaret edeceğiz ve orada göreceğimiz bölgeler arasında bir tanesini tercih edip bu konutların bir hafta sonra 140 taneden oluşan ilk partisinin teslimi gerçekleşecek ve montesine başlanacaktır” dedi.

Başbakan Üstel, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenciler anısına yapılacak çalışmalara da değindi. Üstel, “Depremde hayatını kaybeden bizim görev şehidi şampiyon meleklerimiz vardır. Onlar için de startı verdik. Kapalı spor salonu yapımına yönelik yer temini için teknik elemanlar çalışmaya başladı, yine anıt projesini hayata geçirmek için çalışmalar başlamıştır ve bir müddet sonra da görev şehidi meleklerimizin yattıkları yerlerde onların mezarlarını düzenlemek için de çalışmaları başlattık” diye konuştu.

Başbakan Üstel, görev şehidi şampiyon meleklerin ismini ve anısını sonsuza taşımak için konteyner evlerle oluşturulacak yaşam bölgesinde isimlerinin verileceğini de kaydetti.