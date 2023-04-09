Üstel, KTTO’yu Türk Dünyası Teşkilatı'nın Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne gözlemci üye olmasından dolayı kutladı

Başbakan Ünal Üstel, 11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 9. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde KKTC’nin teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilmesinin ardından, Kıbrıs Türk Ticaret Odası!nın (KTTO) İstanbul'da Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'nda gözlemci üyeliğe kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ünal Üstel yayınladığı kutlama mesajında, 7 Nisan’da İstanbul'da, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla yapılan genel kurul toplantısında alınan kararın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üstel mesajında şunlara yer verdi:

“Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye ve gözlemci üye olan 8 ülkenin iş örgütlerinin temsil edildiği Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Türk Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine katkılarının geleceği şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacağı inancındayız.

Onlarca yıldır, ortaya koyduğu tüm iyi niyetli çabalar ve barışsever tutumları karşılıksız kalan Kıbrıslı Türkler için zaman, hak ettiği şekilde kendi kendini yönetme iradesini ele almış, özgür, eşit, egemen bir halk olarak dünya devletleri arasındaki yerini alması zamanıdır. Zaman bizim dünya ile, dünyanın da bizimle kucaklaşması zamanıdır.

Bu vesile ile KTTO’yu bir kez daha tebrik ediyor, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'nda yeniden başkanlık görevine seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kutluyor, KTTO’nun gözlemci üyeliğinin, tüm odalarımıza, iş dünyamıza ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”