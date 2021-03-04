Üstel: “Pazartesi yeni aşı programı açıklanacak”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni bir aşılama programı üzerinde çalıştıklarını, dijital sisteme geçileceğini; ayrıca antijen testleri konusunda da çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Üstel, koronavirüs varyantlarını tespit edecek testlerin büyük ihtimalle yarın adaya varacağını, Lefkoşa ve diğer ilçelerdeki PCR cihaz altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

PCR testlerini havuz yöntemiyle yaptığı tespit edilen bir kuruluşun sözleşmesinin iptal edileceğini ifade eden Üstel, yarın 100 bin antijen kitinin Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesinin beklendiğini, böylece test sayısının önce 10 binlere çıkarılacağını; daha sonra laboratuvar altyapısının tamamlanmasıyla bu sayının 15 binlere çıkarılacağını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalara yer veriliyor.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “salgında yeni bir dalga beklentisi ve aşılamanın önemi” konulu konuşma yaptı.

Covid pandemisinde bir yılın geride kaldığını ifade eden İncirli, öncelikli krizin sağlık krizi olduğunu söyledi.

Aşılamanın birinci sorun olduğunu, nüfusun küçük olması, sağlık merkezlerinin ülkenin her yerine dağılması sonucunda yaygın bir aşılama ağı kurulmasının mümkün olduğunu anlatan İncirli, bu noktada aşı sayısının önemli hale geldiğini dile getirdi.

Gelen aşılarla toplamda 53 bin 500 kişinin aşılanabileceğini kaydeden İncirli, geriye kalanların ne zaman aşılanacağının bilinmediğini, hâlâ kronik hastalığı olanların ne zaman aşılanacağının bilinmediğini söyledi.

İncirli, aşı miktarının artırılması için Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın ciddi çalışmalar yapması gerektiğini belirterek, aşı takibinin dijitalleşmesi konusunda çalışma başlatıldığını, bunun oldukça olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

“Bizim Rum üzerinden gelecek aşılara ihtiyacımız yok” dendiğini ancak tek bir aşıya bile ihtiyaç olduğunu kaydeden İncirli, test sayılarının da artması gerektiğini belirtti.

Sıla Usar İncirli, Güney Kıbrıs’ın gibi hızlı antijen testlerinin derhal ülkeye getirilmesi gerektiğini ifade ederek Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda acilen adım atmasını istedi.

İncirli, Ankara’da dün imzalanan protokolde hızlı antijen testleriyle ilgili bir madde bulunup bulunmadığını sordu.

Yeni varyantların ülkedeki durumu hakkında da çalışma yapılması gerektiğini ifade eden İncirli, bunun için de laboratuvar hizmetlerine kaynak ayrılması gerektiğini kaydetti.

Varyant nedeniyle yeni dalgaya hazırlık yapılması gerektiğini ifade eden İncirli, yeni acil durum hastanesinin Ocak ve Şubat’taki dalgayı göğüsleyemediğini, yatak sayısının artırılması gerektiğini söyledi. İncirli, Girne Hastanesi için de acilen kaynak aktarılması gerektiğini söyledi.

Bu süreçte Covid dışı hastaların tedavilerinin de aksatılmaması gerektiğini kaydeden İncirli, vatandaşın bazı ilaçlara ulaşmakta sorun yaşadığına işaret etti.

Bir acil eylem planı var mıdır diye defalarca sorduklarını dile getiren İncirli, acil durum hastanesi kapanmak zorunda kalırsa onu hangi hastanenin ikame edeceği gibi konuların bir acil eylem planı ile belirlenmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, ülkeye gelişlerde temaslı takibi ve karantina uygulamaları konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayarak, süreci Sağlık Bakanlığı’nın tek başına yürütemeyeceğini, sağlıktaki meslek örgütleriyle yakın bir iş birliği içinde çalışmak gerektiğini anlattı.

Mükellef askerlerin izinlerinin aylardır askıya alındığını belirten İncirli, bu durumun askerleri psikolojik olarak baskı altına aldığını, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İncirli bedelli askerlik konusundaki kuralların da pandemi şartları gereği yeniden ele alınmasını istedi.

ÜSTEL: “SAĞLIK ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞEREK YOL HARİTASI BELİRLEDİK”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu birlik ve sendikalarla görüşerek fikirlerini aldıklarını sonra da siyasi partilerle görüştüklerini dile getiren Üstel, bunlar üzerinden bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

PCR test rakamlarını 7 binlere çıkardıklarına işaret eden Üstel, “Gönül bu rakamın üzerine çıkmayı arzu eder ama cihaz yetersizliği nedeniyle bu sayıların üzerine çıkamıyoruz” dedi ve yeni cihaz için girişim yaptıklarını bildirdi.

Bakan Üstel, duyuruların İngilizce yapılmaya başlandığına da değindi.

VARYANTLARI TESPİT EDECEK TESTLER YARIN GELECEK

Yeni varyantları tespit edecek testlerin büyük ihtimalle yarın adaya varacağını dile getiren Üstel, Lefkoşa ve diğer ilçelerdeki PCR cihaz altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

Üstel, antijen testleri konusunda da çalışmalar yapıldığını anlattı.

YENİ AŞI PROGRAMI PAZARTESİ

Aşılama programı konusunda yeni bir program üzerinde çalıştıklarını söyleyen Üstel, dijital bir sisteme geçiş yapılacağını anlattı, Pazartesi günü yeni bir programla halkın karşısına çıkacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel, kronik hastalarla ilgili verilerin tespit edileceğini, bunların yerel idareler, muhtarlar ve doktorlardan gelecek verilerle dijitale aktarılacağını kaydetti.

Açılan ve açılacak sektörlerin bir taahhütname imzalamasının gündemde olduğunu dile getiren Üstel, bunun o işletmenin ait olduğu birlik, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin oluşturacağı mekanizmalar tarafından denetleneceğini ifade etti, bu çalışmanın Hukuk Dairesi ile iş birliği halinde yapıldığını dile getirdi.

Altyapının güçlendirilmesi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Üstel, yoğun bakım kapasitesinin artırılacağını söyledi ve olası bir acil durum için özel hastanelerle de anlaşmanın gündemde olduğunu aktardı.

Üstel, bir soru üzerine askerlere PCR yapılması için özel sektörle bir anlaşma yapıldığını söyledi. Üstel, başka bir soru üzerine ücra yerlerdeki kişilere dahi ulaşılarak test yapılacağını ve antijen testlerinin kullanılacağını söyledi, kayıt dışı kişilerin de bu şekilde test edilebileceğini anlattı.

Seyahat haritalarında KKTC’nin yer almaması konusundaki bir soru üzerine Üstel, ilgili verileri, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü’ne gönderdiklerini ancak KKTC tanınmadığı için bu verilerin sisteme girilmediğini dile getirdi.

AB’den Güney Kıbrıs üzerinden gelen aşıların beklenenin çok altında olduğunu anlatan Üstel, bu konuda da girişim başlattıklarını ifade etti.

Bir soru üzerine PCR testlerini havuz yöntemiyle yaptığı tespit edilen kuruluşun sözleşmesinin iptal edileceğini açıklayan Üstel, yarın 100 bin antijen kitinin Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesinin beklendiğini, böylece test sayısının önce 10 binlere çıkarılacağını; daha sonra laboratuvar altyapısının tamamlanmasıyla bu sayının 15 binlere çıkarılacağını dile getirdi.

Özel sağlık kuruluşlarında yapılan testler için ödenen ücret konusundaki bir soru üzerine Üstel, kitleri devletin sağladığını ve kit başına 25 TL ödendiği belirtti.