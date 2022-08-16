Üstel şehit düşen Çakır için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için taziye mesajı yayımladı.

Üstel, “Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu evladımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan bu elim olay, başta Lefke’de yaşayan ailesi ve yakınları olmak üzere, Kıbrıs Türk halkı olarak bizleri derin bir hüzne boğmuştur.

Şehit düşen evladımıza Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm Türk ulusuna başsağlığı, sabır ve metanet dilerim.”