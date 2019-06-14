Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç'u kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, ziyarette yaptığı konuşmada, Üstel’in bakanlık görevinin hayırlı olmasını diledi.

Karakoç, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, bundan sonra da, bakanlıkla işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de kabulünde yaptığı konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Amacımız ülkenin önünü açmaktır. Bu amaca ulaşmak için işbirliğine ihtiyacımız olacaktır” dedi.