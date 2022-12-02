Üstel: “Sorunları biliyoruz, çözeceğiz”

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel bölge ziyaretlerine devam ediyor. Üstel bu çerçevede İskele, Çayırova, Bafra, Pamuklu, Derince, Sipahi ve Kaleburnu’nu ziyaret etti.

Gittiği her köyde yoğun ve coşkulu bir kalabalık ile karşılaşan Üstel, vatandaşlarla kucaklaştı.

İlk ziyaretinde İskeleli’lerle bir araya gelen Üstel, Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun İskele’yi köyden kente dönüştürdüğünü söyleyerek, yeni dönemde de Sadıkoğlu ile yola devam edileceğinin apaçık ortada olduğunu söyledi.

“İskele yerel kalkınmanın en önemli örneğidir” diyen Başbakan, bölgenin emlak değerinin arttığını, bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü belirterek, “İşte UBP vizyonu budur. Biz icraat yaparız, muhalefet ise konuşur. İskele hizmette yerel, anlayışta evrensel bakış açımızın en güzel örneğidir. Ne diyoruz; kalkınma yerelden başlayacak. Güçlü belediyeler ile güçlü KKTC için yürüyüşümüz devam edecek” dedi.

Başbakan Üstel, ziyaretine Karpaz bölgesi ile devam etti.

“BİZ İCRAAT YAPARIZ, MUHALEFET BOZMAYA ÇALIŞIR”

İlk olarak Çayırova’da vatandaşlar ile bir araya gelen Üstel, buradan da Bafra, Pamuklu, Derince, Sipahi ve Kaleburnu’na geçti.

Karpaz’ın hak ettiği değeri bulamadığına dikkat çeken UBP Başkanı 26 Aralık’ta bölgeye güneş doğacağını söyledi.

Muhalefetin çıkardığı tüm sorunlara rağmen cesaretle hayata geçirdikleri Belediyeler Reformu ile Yenierenköy Karpaz bölgesinin artık çok daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacağını ve halka hak ettiği hizmeti verebileceğini vurgulayan Üstel, “Biz icraat hükümetiyiz, halka reform sözü verdik. Biz projeler yaparken muhalefet ise bunları bozmak için uğraş veriyor. Halkımız yaşananları gördü. Belediyeler reformunu Anayasa Mahkemesi’ne götürdüler ama hiçbir şey değişmedi. Biz halkımıza hizmet etmek için cesaretle adımlar atamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HİZMET DR. HAMİT BAKICI İLE GELECEK

Karpaz sakinlerine seslenen Ünal Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

“UBP seçimi kazanacak güçlü bir aday ile Dr. Hamit Bakırcı ile karşınızda. Yeni dönemde bölgeye hizmet gelecek. Bölgenin sorunlarını biliyoruz. UBP’nin hizmette yerel, anlayışta evrensel bakış açısıyla yaşanan tüm sorunları çözeceğiz. Dr. Hamit Bakırcı’nın bölgede hayata geçireceği projelere hükümet olarak desteğimiz tam olacak” dedi.

Belediyelerin kapatılmadığını, güçlerinin birleştirildiğini ifade eden UBP Genel Başkanı, “UBP projelere imza atar, iş yapar. Adaylarımızın ortaya koyduğu projelerin kefili benim. Güçlü belediyelerle güçlü bir gelecek yaratacağız” diye konuştu.