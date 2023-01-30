Üstel, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de temaslarda bulunan TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i kabul etti.

Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hasan Taçoy da hazır bulundu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i heyetiyle birlikte KKTC’de görmekten, ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Üstel, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden bakanların, KKTC’deki bakanlarla istişare ederek, ülkede yeniliklere birlikte imza atılmasının mutluluğunu yaşadığını da belirtti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptıkları ziyarette özellikle sosyal sigorta kurumlarının, KKTC’deki kurumlarla nasıl entegre olabileceği, nasıl çalışma yapılabileceği ve KKTC’de yaşayan insanların Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sağlık hizmetlerinden nasıl istifade edebileceğini ele aldıklarını dile getiren Başbakan Üstel, “Yine emekçi insanlarımızın nasıl daha güzel bir ortamda yaşamlarını sürdürebiliriz, o çalışmaları konuştuk. Bugün de onun mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve ekibinin hemen akabinde KKTC’ye gelerek, imza atılan protokolle buna nokta konulduğunu belirten Üstel, geçen hafta ise TC Milli Eğitim Bakanı’nın KKTC’de olduğunu anımsatarak, eğitimde birtakım eksiklikleri gidermek için çalışma yapıldığını kaydetti. Başbakan Üstel, özellikle özel eğitim okullarında tam güne geçilmesi müjdesine işaret etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptıkları girişimleri yürekten desteklediklerini ifade eden Başbakan Üstel, Erdoğan ve Oktay’a teşekkürlerini sundu.

-Bilgin

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, protokol çerçevesinde KKTC ve TC Çalışma Bakanlıkları arasında yapabilecekleri iş birliklerinin kapsamını belirlediklerini söyledi.

Bilgin, bunun içerisinde özellikle sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sigortası sisteminin yaygınlaştırılması ve iki ülke vatandaşları arasında hizmetin sürdürülmesi açısından ayrımın ortadan kalkmasını amaçlayan bir düzenleme olduğunu dile getirdi.

Vedat Bilgin, Türkiye’nin işçi bulma kurumu olan İŞKUR ve KKTC’nin İŞBUL kurumu arasında emek ve çalışma ilişkilerini düzenleyen emek transferini sağlayan, onların haklarını düzenleyen çalışmaları birlikte yaparak, emek ihtiyacını karşılama konusunda Kuzey Kıbrıs’ın taleplerini ve çalışacak insanların bütün ilişkilerini birlikte değerlendirecekleri kapsamlı bir çalışma için bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Bunun dışında emeklilik sistemlerinin modernize edilmesi, birlikte oluşturulması, sigorta sisteminin birlikte geliştirilmesi konusunda dayanışma içerisinde eğitim başta olmak üzere her alanda ortak çalışmalar yapmayı değerlendirdiklerini ifade eden Bilgin, bu konuda vardıkları mutabakatı protokolle imza altına aldıklarını kaydetti.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Sizin Başbakanlığınızda, Sayın Çalışma Bakanımızın yürüteceği hizmetlerle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetkiyle bizim sürdüreceğimiz hizmetler, iki ülke arasında emek ilişkilerinin ve çalışma hayatının düzenlenmesi, sağlık, işsizlik, sosyal sigorta sisteminin modernize edilmesi konusunda ortak projelerin gerçekleştirilmesi eğitim de dahil olmak üzere kapsamlı bir çalışmadır” diye konuştu.

Bilgin, bu çalışmanın, iki ülkenin çalışma hayatının gelişmesine katkı yapması temennisini dile getirdi.