Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, 7 Nisan Cuma günü gerçekleşen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu toplantısında ülkeler arasındaki mevcut ekonomik ve ticari iş birliklerini daha da geliştirmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunulduğunu belirterek, üye ülkeler arasındaki ticaretin artmasında özellikle ticaretin kolaylaştırılması için çalışmaların önemine işaret edildiğini belirtti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, KKTC’nin bu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini arzulamakta olduklarını söyledi.