Üstel: "Turizm ateşini İstanbul'dan yakacağız"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ulaşım maliyetlerinin nasıl düşürüleceği ve ülkeyi turizm cazibe merkezi haline getirmek için ne gibi adımların atılacağının çalışmalarının yapıldığını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığı görüşmenin detaylarınıTVGüneş’te yayınlanan “parantez” programına değerlendiren Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ulaşım maliyetleri ve ülke turizmini ileri götürecek konularla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



“BİLETLERDE TAVAN FİYAT TESPİT EDELİM”



2019 yılında turizmde ciddi düşüş tespit ettiklerinin altını çizen Bakan Üstel, mevcut durumu tartışmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini, turizmin önünün nasıl açılacağı konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti.



Üstel, uçak bilet fiyatlarının yüksek oluşunu ve insanların bundan ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, tek gidişlerin Türkiye iç hatlar fiyatlarına kıyasla zaman zaman 4-5 kat yüksek olduğunu ve bunun nedenleri üzerinde durulduğunu söyledi.



“Zaman zaman Ercan – Adana seferleri 1000 liraya yükselirken, İstanbul-Adana seferleri 4-5 misli altında rakamlar oluyor” diyen Üstel, alan vergilerinin çok olduğunu ve vergilerin kaldırılması gerektiğini ya da başka formüllerle fiyatların düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Formülleri ortaya koyan Üstel, “biletlerde tavan fiyat tespit edelim, örneğin 100 liranın üzerine bilet satılamasın. Fahiş rakamlarla olmaz.” Dedi.



“THY SEFERLERİ ÇOĞALTIRSA FİYATLAR DÜŞECEK”



Üstel, KTHY’nin kapanmasından sonra fiyatların düşeceğinin söylendiğini ancak tam tersi olduğunu vurgulayarak, “THY dev bir kuruluş, THY seferleri çoğaltırsa fiyatlar dengelenecek. Anadolu jet geldi yetersiz. THY’nin başka bir yan kuruluşunu KKTC de konaklatın, adını ne koyarsanız koyun ve oradan Türkiye’ye seferler başlasın ve oradan da uçaklar 3. Ülkelere gitsin” önerisinde bulundu.



“ATEŞİ İSTANBUL’DA YAKACAĞIZ”



Bilet fiyatlarının turizme ciddi etki yaptığına dikkat çeken Üstel sözlerini şöyle sürdürdü; “Biletler çok pahalı, Londra’dan Güney Kıbrıs’a uçaklar 4 saatte gelirken, Ercan’a 8 saatte geliyor. Bizim havalimanı varken oraya gitmelerine insanımız layık değil. AB’den güneye gelen ve ülkemize geçen turistleri de taciz ediyorlar. Turizmin düşmesi için bunlar bir neden.



Turizm bakanı olarak çalışma başlattık. Pazartesi İstanbul’a gideceğiz. Aynı konuları orada da tartışacağız. Salı günü de tur operatörleri ile büyük toplantı yapıyoruz. Neden düşüşlerin yaşandığını irdeleyeceğiz. Neden KKTC değil diye çağrı yapacağız. Anavatanda yaşayan herkesin en az bir kez görmesini isteyeceğiz. Turizm ateşini İstanbul’da yakacağız. Sonra diğer illere geçip anlatacağız. Bunları yaparken ulaşımdaki engellerin kalkması gerekiyor.”



ÇALIŞMALAR HAKKINDA…



Bakan Üstel, turistlerin yüzde 80’nin Türkiye’den geldiğine dikkat çekerek, KKTC’de yapılacak olan konaklamalar ile ilgili de yaptıkları çalışmalardan bahsetti. “Turistlerin KKTC’de konaklamaları için neler yapabileceklerimizi görüştük.” diyen Üstel, “İleriki günlerde bunun sonuçlandırılması için Alanya ve Antalya’ya gelen 3’ncü dünya ülkelerinden turistlerin, KKTC’ye de gelerek konaklamalarını sağlayacak, 5 gün Antalya/Alanya + 2 gün KKTC veya 4 gün Antalya/Alanya + 3 gün KKTC şeklindeki paket tur formülleri üzerinde de görüştük” dedi.