Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin en büyük, en köklü ve en güçlü partisi ve gerçeğidir. Bu gerçeği kimse değiştiremez. UBP’ye inananlar, ne devletinden, ne de Anavatan Türkiye’sinden vazgeçer. Güçlü bir UBP olmadan KKTC’nin aydınlık yarınları düşünülemez” dedi.

Üstel, UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı açıklamada, yıldönümünü başları dik, onurla, gururla ve hep birlikte kutladıklarını belirterek, partinin temelini atanlara, bugünlere taşıyanlara, parti için yüreğini ortaya koyanlara ve katkılarını esirgemeyenlere teşekkürlerini iletti.

UBP’nin halkın yüce menfaatlerinin birlik ve beraberliğinin sağlandığı, güçlendiği oranda korunacağına inanarak siyasal yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Üstel, UBP’nin gücünün birliği olduğunu ifade etti.

Üstel, KKTC’nin egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

- “Yürekleri Türklük değerleri için çarpan insanımız, siyasi temsil yönünden aradıkları kimliği, kurumu ve kucaklamak istedikleri gönülleri ‘güneşin’ etrafında bulmuşlardır”

Üstel’in açıklamasının tam metni şu şekilde:

“11 Ekim, bu vatan topraklarında varoluş ve özgürlük mücadelesini zaferle taçlandıran kahraman halkımızın gür sesi, güçlü iradesi Ulusal Birlik Partisi’nin siyaset tarihimizde hayat bulduğu gündür. Ulusal Birlik Partisi’nin 47’ıncı yılını yine başımız dik onurla, gururla hep birlikte kutlarken, 47 yıl önce bugün Ulusal Birlik Partisi’nin temelini atanlara, özveri ile bugünlere taşıyanlara, bu parti için yüreğini ortaya koyanlara, emeğini, alın terini maddi manevi katkılarını esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunarım. Bu yolculuğumuzda yitirdiğimiz, aramızda olamayan büyüklerimize Allahtan rahmet dilerim.

Kıbrıs Türk’ü bu coğrafyada varoluş mücadelesini birliğini, beraberliğini pekiştirerek, bayrağına vatanına, Anavatanına bağlılığını koruyarak sürdürmüş, hepimizin gurur duyduğu Devlet olgusuyla tanışmıştır. Ulusal Birlik Partisi kurulduğu 1975 yılından buyana halkımızın yüce menfaatlerinin birlik ve beraberliğinin sağlandığı, güçlendiği oranda korunacağına inanarak siyasal yaşamını sürdürmüştür, sürdürmektedir. O nedenle Ulusal Birlik Partisinin gücü birliği olmuştur. Ulusal Birliğin önemine inanan, yürekleri Türklük değerleri için çarpan insanımız, siyasi temsil yönünden aradıkları kimliği, kurumu ve kucaklamak istedikleri gönülleri ‘güneşin’ etrafında bulmuşlardır.

Ulusal Birlik Partisi, özgürlük ve egemenlik kavramlarını önemseyenlerin, Kıbrıs Türkü’nün geleceğine güvenle bakmak isteyen herkesin, bu 47 yıllık sürede partimize gönül vermiş, omuz vermiş emek vermiş kahramanların eseridir. Bugün egemenliğimizi ve güvenliğimizin teminatı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler BM'nin 77’nci Genel Kurulunda yapmış olduğu tarihi konuşmayı selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanın, Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet etmesi, ülkemiz için hayati bir öneme sahiptir. Ne mutlu bize, bu çağrıyla birlikte yeni bir politika olarak partimizin sahiplendiği egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebimiz, dünya devletlerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştur. Bu duyuruyla birlikte hepimize daha büyük sorumluluk düşmekte olup, elbirliği ile KKTC’nin egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelemize devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk halkı bu coğrafyada hep var olmuş olmaya devam edecek, özgür ve egemen varlığını koruyarak onu yaşatmak adına Ulusal Birlik Partili sevdalıları bu oluşumun gücüne güç katacaktır. UBP’nin hizmet anlayışındaki hedefi ülkemizin, halkımızın menfaatleri doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak geleceği yaratmak olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ulusal Birlik Partisi’nin 47 yıllık sürede ülkemize kazandırdığı eserler, halkımıza sunduğu hizmetler, başta ekonomi, demokrasi ve sosyal yaşamın her alanına sağladığımız kazanımlar asla yadsınamaz.

47 yıldır ortak bilinçle hep birlikte kol kola, omuz omuza yürüdüğümüz doğru yolda, bu birlik ve beraberliğin daha nice yıllar katlanarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin en büyük, en köklü ve en güçlü partisi ve gerçeğidir. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Ulusal Birlik Partisine inananlar, ne devletinden, ne de Anavatan Türkiye’sinden vazgeçer. Güçlü bir Ulusal Birlik Partisi olmadan KKTC’nin aydınlık yarınları düşünülemez.

Bu vesile ile, hizmette sınır tanımayan bir anlayışla bilgili deneyimli kadrolarıyla KKTC’yi aydınlık yarınlara taşımakta kararlılıkla çalışan partimizin her kademesinde görev alan tüm Ulusal Birlik Partililerimizi yürekten kutlar, partimizin 47’ıncı kuruluş yılının ülkemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim.”