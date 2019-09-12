Üstel: “Üzüntümüz büyük ama can kaybının olmaması "

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlama nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydederek, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz belli olmadığını söyledi, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge halkına, otellere, Çatalköy Belediyesi’ne geçmiş olsun dileklerini de ileten Bakan Üstel, ufak tefek yaralanmalarla atlatılan bu olayı halkın büyük bir olgunlukla karşıladığını vurguladı.