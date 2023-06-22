Üstel ve Tatar’ın açıklamaları Rum basınında...

KKTC’de inşa edilmesi planlanan sosyal konutlar ve bu konuda Başbakan Ünal Üstel’in yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Diyalog Yerine Çimentoyu Tercih Ediyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Derinya bölgesinde inşa edilmesi planlanan sosyal konutların “Türkiye ve işgal rejiminin yeni kışkırtması olduğu” iddiasında bulundu.

Gazete, Rum hükümetinin konuyu BM’ye taşıdığını ancak BM’den şu ana kadar herhangi bir tepki gelmediğini de belirtirken Başbakan Üstel’in Kıbrıs Türk basınında çıkan açıklamalarını da geniş şekilde okuyucusuna yansıttı.

Haravgi gazetesi ise, “Tatar: Kıbrıslı Türkler Federasyon Temelinde Bir Çözüme Evet Demeyecek” başlığı altında Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasını yansıtırken, haberin devamında Üstel’in sosyal konutlara ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberini, “Üstel: Derinya’ya Binin Üzerinde Konut İnşa Edilecek – İnşaatlar Türkiye’nin Ekonomik Katkılarıyla” başlıkları altında verirken, Politis gazetesi: “Tatar İki Devlet Nakaratına Devam Ediyor” başlığını kullandı.