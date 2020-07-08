Üstel: "Veremeyeceğim hesap yoktur"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, son günlerde kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi ve "Veremeyeceğim hesap yoktur" dedi.

Özel jet konusuyla ilgili tüm gerçekleri belgeleriyle birlikte tv programlarında ve yazılı basında anlattığını dile getiren Üstel, "Çıkan rapor gerçekleri ortaya koymuştur. Benim kimseyle husumetim yoktur" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Üstel, özel jetle gelen heyetin kaldığı oteldeki kamera kayıtlarının aydınlığa kavuşmasını merakla beklediğini söyleyerek, "Tüm gerçekler kamuoyunun takdirine kalacaktır. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ocak 2020 tarihinde ihaleye çıkan marina ve otel projesi için 2 şirketin müracaat ettiğini, birinci şirketin ihaleyi aldığını kaydeden Üstel, 49 yıllığına projenin imzalanması için konuyu Bakanlar Kurulu’na getirdiklerini fakat projeye hukuk görüşü olmadığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulu’nda onay verilmediğini anlattı.

Söz konusu projenin Lapta ve ülke için çok önemli bir proje olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Ünal Üstel "Maalesef bunu anlatamadık ve Lapta bölgesindeki halkımız bize projeye sahip çıkmadığımız için tepki koydu. Daha sonra ilgili şirket bu projenin onaylanmaması üzerine ihaleden çekildiğini Lapta Belediyesi’ne bildirdi" dedi.

Bunun üzerine Lapta Belediyesi'nin ikinci şirkete yazılı davet gönderdiğini ifade eden Üstel, belediyenin söz konusu davetinde şirkete "Teminatınız 25/5/2020’de bitecektir, birinci ihalenin süresi ise 26/6/2020 tarihinde dolacaktır. Birinci firma ihaleden çekilmiştir hukuksal süreç devam etmektedir siz bu tarih dolar dolmaz gelin ve ihale size geçsin’’ şeklinde talepte bulunulduğunu belirtti.

Üstel, “Lapta Belediye başkanı haberim yok dediği şirkete 29/6/2020 tarihinde yeni bir davet yazısı yazdı. Hani Lapta Belediye Başkanı bu şirketi tanımıyordu? Öncelikle bunu izah etmelidir" diye konuştu.

Üstel, konuyla ilgili polis raporunun gerçekleri ortaya çıkardığını söyleyerek, "Oteldeki kamera kayıtları da ortaya çıktıktan sonra adaletin yerini geleceğine inancım tamdır" diye konuştu.

Siyasi yaşamı boyunca koltuk ve siyaset uğruna kısır tartışmalara hiçbir zaman girmediğini ifade eden Üstel, "Her adımımızı yasal zeminde yürüttük. Siyasi hesaplaşmalardan dolayı ortaya atılan gerçek dışı iddialara halkımız prim vermemektedir" dedi.