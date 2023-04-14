Üstel: "Yine sabotaj şüphesi var"

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) 16 gündür devam eden eylemine işaret etti.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Ülkemizde bugün yaşadığımız sıkıntıların yaşanmamasını sağlayacak, uzun vadeli enerji politikaları yıllardır hayata geçirilememiştir.

Göreve gelir gelmez, önümüzde uzun süreden beridir birikmiş olan büyük bir enerji sorunu bulduk.

Öncelik vermemiz gereken daha pek çok konu varken, mesaimizin önemli bir bölümünü enerjiye harcadık, harcamaya da devam ediyoruz.

Kamu kaynaklarının önemli bir kısmını, halkımız karanlıkta kalmasın, daha ucuz, daha kaliteli ve her şeyden önemlisi kesintisiz enerjiye sahip olsun diye, üreticimiz üretebilsin diye, Kıb-Tek'e harcıyoruz.

Tüm bunlar ortada iken, maalesef kendini, halkın oyları ile ülkeyi yönetme görev ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan iradeden üstün gören, devlet otoritesini, halk iradesini ve yasaları yok sayan bazı gruplar yine harekete geçmiştir.

Devletin imkanlarını devlete karşı kullanarak, tehditle, şantajla, sabotajla bir şeyler elde edeceğini, halkın geleceği adına atılması gereken adımları engelleyeceğini zannedenlere kurumlarımızı ezdiremeyiz.

Üzülerek görüyoruz ki, ana muhalefet de anlaşılmaz bir şekilde, ülkenin karanlıkta kalmasına ve halkımızın mağduriyetine yol açan bu eylemlere destek veriyor.

Son 10 gündür halkımıza yaşatılan karanlığın gerek ekonomik gerekse sosyal bedeli çok ağırdır.

İnsanlarımız ciddi anlamda zarara uğruyor, halkın evlerindeki elektronik eşyalar zarar görüyor, üretim duruyor ve üretici perişan oluyor. İhracat yapan firmalarımızın teslimatları gecikiyor, buzluklarda saklanan ürünler bozuluyor. Sağlık hizmetleri, eğitim aksıyor. Sağlık alanında çok sayıda cihaz elektrik kesintileri nedeniyle zarar görüyor. İnternet çalışmıyor, bankacılık hizmetleri aksıyor. Yanmayan kavşak ışıkları yüzünden, insanların can güvenliği riske giriyor.

Şu anda Teknecik’te 7 jeneratör arızalı. Maalesef yine sabotaj şüphesi var. Bunun için alanında uzman, tecrübeli mühendislerden oluşan ekiplerden yardım istedik. Özel sektörden yardım talep ettik. Teknecik’teki arızalara müdahale ediyoruz.

Halkımız bu denli sıkıntı yaşarken, halkımızın can ve mal güvenliğine karşı bu denli gayrı yasal saldırılar yapılırken, buna seyirci kalamayız, kalmadık, kalmayacağız.

Günlerdir yaptığımız her açıklamada, KIB-TEK'in özelleştirilmeyeceğini, KIB-TEK'e yatırım yapılacağını, çalışanların hak ve menfaatlerine asla halel gelmeyeceğini, hükümetimizin asla böyle bir politikası olmadığını açıkça belirtmiş olmamıza rağmen, ülkeye bu kötülüğü yapmaya devam edenler yasalar önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır.

İnanıyorum ki; halkımız bu açıklamaları doğru değerlendirecek ve toplumsal hiçbir destek bulamayan eylem ve elektrik kesintileri en kısa sürede son bulacaktır.”