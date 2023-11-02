Üstel, YÖDAK heyetini kabulünde vurguladı: “Eğitimi daha ileriye götürme hedefimiz var”

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 12:00’de toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi (UBP ve CTP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri)”ni görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi”nin, madde madde oylanmasına devam etti. Komite, Yasa Önerisi, üzerindeki çalışmalarına önümüzdeki toplantısında devam edecektir.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Personel Dairesi’den yetkililer ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı katılarak görüşlerini Komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.