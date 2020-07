Üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişiler hakkında yasal işlem

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişilerin, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra etmesinin yasalara aykırı olduğuna işaret ederek, birlik üyeliği için başvuru yapmayan meslektaşları yasal ve hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Birliğimiz, 35-2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası hükümlerine göre kurulmuş ve ‘kamu tüzel kişisi’ kabul edilmiş bir meslek örgütüdür. 35-2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yasası gereği Uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde meslek icra edebilmek,kamu hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya diğer Resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için, Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle üyeliğini korumak zorundadır. Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişiler, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra edemez. Birlik üyeliği için başvuru yapmayan hemşire ve ebe meslektaşlarımızın yasada belirtilen yasal ve hukuki süreç başlatılacaktır”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası 43. Maddesi şöyle:

“Diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebe unvanı takınan, herhangi bir nedenle hemşirelik veya ebelik yapan ya da kendisini veya başka birisini yalan ve hileli bir şekilde üye olarak Birliğe kayıt eden herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 7 (yedi) katına kadar para cezasına veya 3 (üç) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Birlik kaydı silinip meslekten devamlı olarak men edildiği halde, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra eden, reçete yazan veya tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunan herhangi bir kişisuç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Birliğe üye olmadan hemşirelik ve/veya ebelik mesleğini belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak icra eden ve/veya herhangi bir müdahalede bulunan herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 5 (beş) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir”