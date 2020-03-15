Üyeleri için taleplerini açıkladı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hemşireler ve sağlık sektöründe çalışanlara, gerek işlerinde gerekse karantina alanında yeterli dinlenme zamanı, şahsi korunma için gerekli ekipman ve psikolojik destek verilmesini istedi.

Kaliteli sağlık hizmeti vermenin, hemşireler ve ebelerin görevi olduğunu kaydeden birlik, "Bilinmesini isteriz ki, hemşire ve ebeler olarak, görevimize bağlı, profesyonelce, fedakârca var olan imkânlar dâhilinde, hastalara hizmet vermeye; bu son derece hassas ve zor dönemde, en iyi hizmeti vermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, halkın bu süreçte sadece Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları dikkate almasının ve kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmemesinin, virüsle mücadeleyi kolaylaştıracak ve sürecin başarıyla yönetilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Birlik açıklamasında "Birlik içinde dayanışmayla, elimizdeki güç ve inançla bunu başaracağız" denildi.

Hemşireler ve ebelerin topluma en iyi sağlık hizmeti için fedakarca hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, hemşirelerle ilgili taleplerine yer verdi ve diğer ülkelerde yaşanan örneklerin, koronavirüs hastalarıyla ilgilenen hemşirelerin kendi sağlını tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya kaldığını gösterdiği ve birçok hemşire, kendi sağlıklarını korumaya çalışmalarına rağmen bu virüse yakalandığı belirtildi.