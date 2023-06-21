Uygar Erdim’in 360 derece fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Uygar Erdim’in “Gezegen Ziyaretleri” isimli teknoloji ve sanatı birleştiren sergisi açıldı
Rüstem Kitabevi’ndeki sergi 360 derece teknolojisiyle çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. KKTC’de ilk kez gerçekleşen sergi Kıbrıs adasının güzelliklerini farklı bakış açısıyla sanat severlerle buluşturuyor.
Bir hikaye anlatımının parçası olarak tasarlanan sergide katılımcılar her bir resmin hikayesini sergi duvarındaki önsözü okuyarak öğrenebiliyor.
Sergi, Rüstem Kitabevi’nde (bayram günleri hariç) yaklaşık 3 hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Sergide satışı yapılan eserlerin geliri Altın Patiler Derneği’ne bağışlanacak.